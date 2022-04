Weiss st. nepripúšťa stratu titulu, ale hovorí: Nie som taký šťastný

Vladimír Weiss st. už po víťazstve futbalistov bratislavského Slovana v Trnave nepripúšťa stratu fortunaligového titulu. Úradujúci šampióni uspeli v nedeľu na štadióne Spartaka 1:0 a teoreticky môžu obhajobu trofeje oslavovať už po polovici nadstavby. Tréner však na pozápasovej tlačovej konferencii vyjadril sklamanie z malej diváckej návštevy, prejavov niektorých fanúšikov a dokonca nadhodil, že pre určité okolnosti v klube môže byť jeho budúcnosť na lavičke otázna.



Slovan má na čele tabuľky šesť zápasov pred koncom sezóny štrnásťbodový náskok pred Ružomberkom. Trnava na treťom mieste zaostáva za lídrom o šestnásť bodov. Staronový majster môže byť známy už v nedeľu 10. apríla v prípade, že vedúci tím zdolá doma Dunajskú Stredu a jeho najbližší prenasledovateľ nezvíťazí v Trnave nad Sereďou. "Každý zápas je dôležitý, ale dá sa povedať, že tento už rozhodol o titule. Boli by sme hlúpi, naivní alebo slabí, keby sme to nedotiahli do konečného výsledku. Zápasov bolo veľa, ale tento bol rozhodujúci v tom zmysle, že sme vyhrali u ťažkého súpera. Vyhrali sme v Žiline, teraz sme vyhrali vonku v Trnave," povedal Weiss st., no zdôraznil, že "belasí" majú rezervy, najmä ak chcú byť úspešnejší v európskych súťažiach: "Myslím si, že naše mužstvo má určitú kvalitu, ale nemá až takú obrovskú kvalitu. Beriem to profesionálne a myslím to v dobrom slova zmysle. Každý hovorí, že Slovan má super kvalitu. Keby sme mali super kvalitu, tak tu vyhráme 5:0. Vyhrali sme horko-ťažko 1:0, to sme radi. Hráči bojovali, dreli na ten zápas, ale ja ako tréner budem vždy kritický z pohľadu kvality a z pohľadu výkonu. Viem, čo nás čaká v Európe, a som dosť skúsený na to, aby som vedel, kto je dobrý hráč a kto na to nemá. Pokiaľ klub toto neprijme, tak uvidíme, čo bude ďalej. Mám zmluvu do leta a niekde som sa dočítal, že nie som ten pravý, čiže uvidíme, čo bude ďalej."

Na Štadión Antona Malatinského zavítalo na najväčšie slovenské derby podľa oficiálneho údaja 5467 divákov. Weissa st. okrem počtu sklamali tiež hanlivé pokriky, ktoré sa z hľadiska ozývali aj na adresu jeho syna Vladimíra Weissa ml.: "Nepochopím niekedy, kde sa berie v ľuďoch toľko nenávisti. Na štadiónoch je toľko nenávisti, že to je na zaplakanie. Neviem, čo s tým robiť, sú aj slušní fanúšikovia samozrejme. Mužstvo potrebuje aj tých ultras, ale niekedy toto počúvať, čo bolo aj u nás, čo bolo v nedeľu, to je na zaplakanie. Počúvať to je už za hranicou. To som sa ešte držal, relatívne aj Vlado. To platilo aj u nás na Martina Škrtela. Takéto veci sú za čiarou. Je ťažká doba, nie je všetko ružové, ale to je smutné na tom futbale. Určite aj Michal (Gašparík, tréner Trnavy, pozn.) čakal väčšiu návštevu, my sme čakali u nás väčšiu návštevu. Predtým sme sa vyhovárali na covid, že ľudia nemôžu chodiť, teraz môžu chodiť a tie návštevy sú slabé. Verím, že to príde aj s lepším počasím, robíme projekty, aby sa divák vrátil na štadión. Verím, že proti Dunajskej Strede príde aspoň 10.000 ľudí, že bude pekné počasie a že si užijú futbal. Ideme ďalej, trénerstvo je niekedy ťažká práca, niekedy vám prináša veľkú radosť, niekedy len smútok alebo prehry a boj. My víťazíme, ale nie som taký šťastný, aký by som chcel byť. Asi tak by som to nazval, že Slovan nie je ľahký klub a niektoré veci sú takisto u mňa za čiarou."

Malá návšteva zarazila aj trnavského kapitána Martina Mikoviča, ktorý pred šlágrom tipoval minimálne 7500 priaznivcov. Po násilnostiach z jesene mali na tribúny prístup len domáci fanúšikovia. Duel sa vtedy ani nedohral a Spartak prehral kontumačne, tentoraz ovplyvnila priebeh červená karta pre Škrtela. Trnavského stopéra za zákrok na Weissa ml. vylúčil Filip Glova, ten istý hlavný arbiter, ktorý po výtržnostiach predčasne ukončil inkriminované derby. "Už cez zápas som sa bavil pri autovej čiare s postranným rozhodcom a ten mi povedal, že to bolo zmarenie gólovej situácie. Vtedy som mu uveril, ale keď som si pozrel záznam, tak ešte Gergely Tumma by ho možno stíhal. Nebola to až taká situácia, musím si to ešte celé pozrieť, ale keby dal žltú kartu, nikto nič nepovie a derby sa normálne dohrá. Asi to potreboval po druhý raz," povedal Mikovič, podľa ktorého sa hralo tvrdo, no v medziach férovosti: "Nemyslím si, že tam boli nejaké zákernosti, aj keď tam boli nejaké fauly na Vlada. Vieme, že je rozdielový futbalista. Keď nehrá Vlado Weiss dobre, nehrá ani Slovan dobre. Aj na to sme sa sústredili, trošku mu znechutiť futbal, čo si myslím, že aj bolo vidieť. Už v prvom polčase mal žltú kartu, škoda, že sme nevyužili jeho povahu, že vie vybuchnúť. Takže žiadne zákernosti a myslím si, že to bol dobrý zápas."