FC Košice s novým sponzorom z Maďarska

8.10.2021 (Webnoviny.sk) -FC Košice má ambíciu nadviazať na úspechy TJ VSS Košice a 1. FC Košice, ktoré patrili medzi najslávnejšie kluby v Československu a v Slovensku. Svedčí o tom aj účasť v Lige majstrov v roku 1998. Jeho súčasným spolumajiteľom je Slovak Sport Development s.r.o., ktorého väčšinovým vlastníkom je maďarský Borsodsport Invest Kft. Ten podporuje aj jeden z najväčších maďarských športových klubov DVTK. Zámerom slovensko-maďarského vedenia je vybudovať v blízkosti košického štadióna futbalovú akadémiu na európskej úrovni. Zmluva o nej bola s mestom Košice podpísaná koncom roka 2020. Cieľom je, aby sa košický tím vrátil v lige na pozíciu, ktorá je hodná histórie a fanúšikov futbalu v Košiciach."Je mi veľkým potešením oznámiť spoluprácu futbalového klubu FC Košice s novým generálnym sponzorom spoločnosťou HELL. Spojenie s touto nadnárodnou spoločnosťou otvára nové možnosti pri naplňovaní našich cieľov v budovaní konkurencieschopného A tímu s najvyššími ambíciami. Podpora modernej, dynamickej a nadnárodnej spoločnosti HELL je garanciou napredovania nášho úsilia v spojení s našimi maďarskými akcionármi. Príchod nového generálneho partnera HELL je zároveň záväzkom do ďalšej svedomitej a profesionálnej práce,” vyjadril sa Dušan Trnka, prezident FC Košice.Nový partner klubu je jedna z najrýchlejšie rastúcich značiek FMCG na svete, ktorá disponuje veľmi širokým portfóliom nápojov. Čo sa týka jej pôvodu, jedná sa o 100 % maďarskú spoločnosť. Založená bola v roku 2006, pričom do roku 2010 získala vedúce postavenie na maďarskom trhu. V súčasnosti je kľúčovým hráčom na medzinárodnej scéne, pretože exportuje do viac ako 50 krajín sveta. Za jej úspechom stojí vynikajúca kvalita nápojov za rozumnú cenu, ďalej široká dostupnosť a prvotriedna marketingová komunikácia. Značka sa môže pochváliť najmodernejšou plničkou a závodným komplexom na výrobu hliníkových plechoviek nachádzajúcich sa v regióne Miškolca. Medzi jej vlajkové lode patria známy nápoj HELL a ENERGY COFFEE, ktoré sú lídrami na slovenskom trhu. Ale aj výrobky značky nealkoholických nápojov XIXO sú medzi slovenskými spotrebiteľmi stále viac obľúbené."Energetické nápoje HELL stelesňujú dynamiku a aktivitu. No a práve tieto atribúty by sme radi odovzdali futbalistom FC Košice. Veríme, že s našou podporou sa pričiníme aj my k tomu, že mužstvo bude dosahovať také výsledky, na ktoré budú hrdí všetci fanúšikovia tohto húževnatého klubu," povedal na margo uzatvorenia spolupráce Krisztián Schmidt, kreatívny a marketingový riaditeľ spoločnosti HELL ENERGY.Čo sa týka športových dotácií, spoločnosť HELL ENERGY pôvodne vstupovala najmä do sveta technických športov. V roku 2009 bola prvou maďarskou spoločnosťou, ktorá sponzorovala AT&T Williams vo Formule 1. Na Slovensku sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na podporu bojových umení a jej známych tvárí, akými sú Ľudovít Klein a Roman Pavlus.Informačný servis