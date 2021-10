Krajniak predstavil nový projekt, na podporu znevýhodnených uchádzačov o prácu pôjdu desiatky miliónov eur

Polovičný úväzok pre rodičov

Podpora znevýhodnených uchádzačov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR začína realizovať projekt na podporu zamestnávania mladých nezamestnaných, rodičov a začínajúcich živnostníkov. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak Pôjde o pomoc v sume 52 miliónov eur na vytvorenie viac ako 14-tisíc pracovných miest. Ústredie práce má príspevky vyplácať najmä na podporu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, teda jednorodičov, ťažko zdravotne postihnutých, či seniorov. Ústredie práce tiež bude podporovať začínajúcich živnostníkov.Prví nezamestnaní si podľa Krajniaka môžu nájsť prácu podporenú týmito príspevkami od 1. novembra tohto roka. „Myslíme si, že tých 14-tisíc ľudí zamestnáme do začiatku budúceho roka," tvrdí minister. Vyššiu pomoc poskytnú úrady práce pre rodičov s polovičným úväzkom.„Nastavili sme tú pomoc tak, aby bola vysoká pravdepodobnosť, že aj mamičky s dieťaťom, ktoré chcú pracovať na polovičný úväzok, si nájdu zamestnávateľa, ktorý sa bude uchádzať o podporu na takéto pracovné miesto," povedal Krajniak. Tým, že úrady práce budú preplácať len časť celkovej ceny práce, podporia viac novovytvorených pracovných miest.Prvou možnosťou je podpora pre začínajúcich živnostníkov poskytnutím jednorazového príspevku v sume 5 600 eur na dva roky. Druhým nástrojom je príspevok v sume najviac 3 700 eur na štyri mesiace na zamestnanca, aj na jeho mentora.V tomto prípade je príspevok určený na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o prácu a nezamestnaného vo veku do 30 rokov. Tretím typom pomoci je príspevok na prijatie do zamestnania znevýhodneného uchádzača v sume najviac 3 300 eur, pričom musí ísť o pracovný pomer na neurčitý čas trvajúci najmenej deväť mesiacov.Ako upresnil generálny riaditeľ ústredia práce Karol Zimmer , projekt sa zameriava na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a absolventov stredných a vysokých škôl. „Chceme pomôcť aj so zaškolením, zamestnávatelia často vravia, že náklady na vstup zamestnanca do pracovného procesu sú veľmi veľké," povedal.