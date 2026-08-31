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 24hod.sk    Šport

31. augusta 2026

FC Liverpool angažoval do ofenzívy francúzskeho útočníka Barcolu z PSG


Tagy: Premier League 2026/2027

Bradley Barcola podpísal s predstaviteľmi "The Reds" dlhodobý kontrakt. Anglický futbalový klub FC Liverpool uzavrel prestup francúzskeho útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain. Mladý ...



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england_france_wcup_soccer_47696 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Bradley Barcola podpísal s predstaviteľmi "The Reds" dlhodobý kontrakt.


Anglický futbalový klub FC Liverpool uzavrel prestup francúzskeho útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain. Mladý útočník podpísal dlhodobý kontrakt v tréningovom centre "The Reds", kde úspešne absolvoval lekársku prehliadku a sfinalizoval transfer.

"Je veľkou cťou hrať za Liverpool. Som veľmi šťastný. Trvalo to dlho, no dnes mám radosť, že môžem hrať za Liverpool. Moja túžba je byť na ihrisku a predvádzať sa. Dúfam, že dosiahnem veľké veci. Prioritou je vyhrať Premier League, čo je jeden z mojich najväčších snov. Podpísal som dlhý kontrakt, lebo chcem zostať dlhodobo v tomto tíme a verím, že to dokážem,“ uviedol Barcola pre oficiálny web FC Liverpool.

Hodnota transferu je podľa neoficiálnych zdrojov 125 miliónov eur plus možné bonusy za 20 miliónov eur.

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Barcola bude v novom pôsobisku hrávať s číslom 29. Je považovaný za mimoriadne talentovaného hráča s univerzálnymi schopnosťami hrať na ktoromkoľvek poste v útoku. Pred príchodom do Liverpoolu strávil tri roky v PSG, za Parížanov odohral 152 zápasov a zaznamenal v nich 39 presných zásahov a 35 gólových prihrávok. Tímu dvakrát po sebe pomohol k celkovému triumfu v Lige majstrov a trikrát bez prerušenia k francúzskemu ligovému titulu.

Svoju profesionálnu kariéru začal v tím Olympique Lyon, v ktorom debutoval v novembri 2021. Za Lyon strelil sedem gólov v 47 zápasoch predtým, než v auguste 2023 prestúpil do PSG. V reprezentačnom drese debutoval v júni 2024, odvtedy odohral 28 zápasov za francúzsky národný tím a zaznamenal v nich šesť gólov. Na nedávnom svetovom šampionáte v Severnej Amerike prispel k 4. priečke pre výber Francúzska a bol jedným z kľúčových hráčov tímu.

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"Mal som možnosť hrať dvakrát na štadióne Anfield a videl fantastickú atmosféru a podporu fanúšikov Liverpoolu. Keď som dostal informáciu o záujme Liverpoolu, nebolo čo riešiť, pretože je to pre mňa veľký klub,“ dodal Barcola.


Zdroj: SITA.sk - FC Liverpool angažoval do ofenzívy francúzskeho útočníka Barcolu z PSG © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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