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31. augusta 2026
Real Madrid získal mladíka Martíneza zo Santanderu
Tagy: La Liga 2026/2027
"Biely balet" do svojho kádra získal mladého defenzívneho stredopoliara za tri milióny eur. Španielsky futbalový klub Real Madrid získal stredopoliara Sergia Martíneza z konkurenčného Racingu Santander. ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - "Biely balet" do svojho kádra získal mladého defenzívneho stredopoliara za tri milióny eur.
Španielsky futbalový klub Real Madrid získal stredopoliara Sergia Martíneza z konkurenčného Racingu Santander. Zástupcovia "bieleho baletu" za 19-ročného defenzívneho stredopoliara zaplatili 3 milióny eur, ide o výkupnú klauzulu hráčovej zmluvy.
"Real Madrid zaplatí celú sumu stanovenej výkupnej klauzuly,“ uviedol Racing na sociálnych sieťach. Mladík sa presadil už v úvodnom zápase La Ligy proti Villarrealu, v ktorom skóroval, no predpokladá sa, že po prestupe do Real bude hrávať najprv za rezervu.
Los Blancos pred sezónou 2026/2027 získali do kádra viacero hráčov vrátane rekordnej posily Yana Diomandeho. Klub totiž po dvoch sezónach bez významnej trofeje cieli na návrat k úspechom.
Pod vedením Josého Mourinha začal Real sezónu bezchybne, keď vyhral všetky doterajšie tri zápasy La Ligy.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid získal mladíka Martíneza zo Santanderu © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový klub Real Madrid získal stredopoliara Sergia Martíneza z konkurenčného Racingu Santander. Zástupcovia "bieleho baletu" za 19-ročného defenzívneho stredopoliara zaplatili 3 milióny eur, ide o výkupnú klauzulu hráčovej zmluvy.
"Real Madrid zaplatí celú sumu stanovenej výkupnej klauzuly,“ uviedol Racing na sociálnych sieťach. Mladík sa presadil už v úvodnom zápase La Ligy proti Villarrealu, v ktorom skóroval, no predpokladá sa, že po prestupe do Real bude hrávať najprv za rezervu.
Los Blancos pred sezónou 2026/2027 získali do kádra viacero hráčov vrátane rekordnej posily Yana Diomandeho. Klub totiž po dvoch sezónach bez významnej trofeje cieli na návrat k úspechom.
Pod vedením Josého Mourinha začal Real sezónu bezchybne, keď vyhral všetky doterajšie tri zápasy La Ligy.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid získal mladíka Martíneza zo Santanderu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
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