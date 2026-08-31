Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 31.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

31. augusta 2026

Real Madrid získal mladíka Martíneza zo Santanderu


Tagy: La Liga 2026/2027

"Biely balet" do svojho kádra získal mladého defenzívneho stredopoliara za tri milióny eur. Španielsky futbalový klub Real Madrid získal stredopoliara Sergia Martíneza z konkurenčného Racingu Santander. ...



Zdieľať
spain_soccer_3_237 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - "Biely balet" do svojho kádra získal mladého defenzívneho stredopoliara za tri milióny eur.


Španielsky futbalový klub Real Madrid získal stredopoliara Sergia Martíneza z konkurenčného Racingu Santander. Zástupcovia "bieleho baletu" za 19-ročného defenzívneho stredopoliara zaplatili 3 milióny eur, ide o výkupnú klauzulu hráčovej zmluvy.

"Real Madrid zaplatí celú sumu stanovenej výkupnej klauzuly,“ uviedol Racing na sociálnych sieťach. Mladík sa presadil už v úvodnom zápase La Ligy proti Villarrealu, v ktorom skóroval, no predpokladá sa, že po prestupe do Real bude hrávať najprv za rezervu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Los Blancos pred sezónou 2026/2027 získali do kádra viacero hráčov vrátane rekordnej posily Yana Diomandeho. Klub totiž po dvoch sezónach bez významnej trofeje cieli na návrat k úspechom.

Pod vedením Josého Mourinha začal Real sezónu bezchybne, keď vyhral všetky doterajšie tri zápasy La Ligy.


Zdroj: SITA.sk - Real Madrid získal mladíka Martíneza zo Santanderu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
FC Liverpool angažoval do ofenzívy francúzskeho útočníka Barcolu z PSG
<< predchádzajúci článok
V roku 2028 bude Slovensko opäť hostiť skupinovú časť ME volejbalistiek

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 