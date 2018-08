FC Liverpool nie je na predaj, potvrdili majitelia anglického klubu

Futbalisti FC Liverpoolu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 24. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool nie je na predaj. Potvrdili to zástupcovia americkej spoločnosti Fenway Sports Group (FSG), ktorá kúpila tradičného účastníka Premier League v roku 2010 za 300 miliónov libier.O možnosť kúpu klubu sa v minulom roku zaujímal príbuzný šejka Mansoura, vlastníka konkurenčného Manchestru City, ktorý vtedy ocenil FC Liverpool na 2 miliardy libier.citovala agentúra AP stanovisko vlastníkov "The Reds".Majitelia 18-násobného anglického majstra investovali v letnom prestupovom období do nových posíl približne 200 miliónov dolárov, čo bolo najviac v Anglicku, a veria v zisk prvého ligového titulu od roku 1990.