Sparks vypadli v play off s Washingtonom

štvrťfinále play off WNBA:



Washington - Los Angeles 96:64, Connecticut - Phoenix 86:96

New York 24. augusta (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics postúpili do semifinále play off zámorskej WNBA. V noci na piatok vo štvrťfinále vyradili Los Angeles Sparks po triumfe 96:64. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová si v drese víťaziek pripísala na konto 11 bodov.Mystics sa v semifinále stretnú so Seattle Storm, séria sa bude hrať na tri víťazné zápasy. V druhom štvrťfinále vyhral Phoenix na palubovke Connecticutu 96:86 a v boji o finále nastúpi proti Atlante Dream.