Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
FC Liverpool po neúspešnej obhajobe ligového titulu odvolal trénera Slota
Holanďanovi Arnemu Slotovi nepomohlo ani to, že sa jeho zverenci kvalifikovali do Ligy majstrov. Anglický futbalový klub FC Liverpool odvolal holandského trénera Arneho Slota. "The Reds" majú za ...
30.5.2026 (SITA.sk) - Holanďanovi Arnemu Slotovi nepomohlo ani to, že sa jeho zverenci kvalifikovali do Ligy majstrov.
Anglický futbalový klub FC Liverpool odvolal holandského trénera Arneho Slota. "The Reds" majú za sebou neúspešnú sezónu, keď v Premier League neobhájili vlaňajší titul napriek tomu, že klub minul takmer 450 miliónov libier na posily. Skončil však v tabuľke až na piatom mieste, keď nazbieral o 25 bodov menej než majstrovský Arsenal FC.
Hlavným kandidátom na nového trénera je Andoni Iraola, ktorý doteraz viedol Bournemouth a potiahol ho premiérovo v histórii do pohárovej Európy. Slot vydržal na Anfielde dva roky, pozíciu preberal po Nemcovi Jürgenovi Kloppovi a v svojej prvej sezóne vybojoval historický 20. titul v anglickej najvyššej súťaži.
Napriek počiatočným úspechom sa počas ročníka 2025/2026 zvýšila nespokojnosť fanúšikov s výkonom tímu a dokonca došlo k roztržke v kabíne. Najvýraznejšie ju pomenoval Mohamed Salah, ktorý na sociálnych sieťach žiadal návrat k "ťažkému metalovému futbalu", čo je odkaz na vysoké tempo hry Kloppovho Liverpoolu. Jeho príspevok podporilo viacero hráčov aktuálneho kádra.
Klub pôvodne plánoval ponechať Slota na svojom poste po zisku miestenky v Lige majstrov, avšak majitelia klubu, americká spoločnosť Fenway Sports Group, ustúpili tlaku fanúšikov a trénera odvolali. V oficiálnom stanovisku zdôraznili, že rozhodnutie nebolo ľahké, a že rešpektujú prínos Slota, no je potrebné zvoliť iný prístup. Slot opúšťa Liverpool s vďačnosťou a titulom v zbierke.
Proces hľadania nástupcu už prebieha. Mnohí priaznivci túžili po návrate Xabiho Alonsa, ale bývalý stredopoliar Liverpoolu povedie londýnsku Chelsea. Iraola je v súčasnosti favoritom vďaka úspešnému záveru sezóny s Bournemouthom, jeho zverenci potiahli šnúru 18 zápasov bez prehry a skončili v tabuľke tesne za Liverpoolom na šiestej priečke.
Okrem neúspešnej transformácie vstupov na trh, kde rekordná posila Alexander Isak trpela zdravotnými problémami a Florian Wirtz mal problémy s adaptáciou po prestupe z Bayeru Leverkusen, sa Slot musel vyrovnať aj s emocionálnym otrasom po tragickej smrti útočníka Dioga Jotu v júli 2025.
Spoločnosť Fenway Sports Group zároveň poznamenala, že hoci je počas zápasov potrebné zmeniť smer, to neznižuje rešpekt k práci Arneho Slota a jeho talentu.
Zdroj: SITA.sk - FC Liverpool po neúspešnej obhajobe ligového titulu odvolal trénera Slota © SITA Všetky práva vyhradené.
