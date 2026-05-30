 Sobota 30.5.2026
 Meniny má Ferdinand
30. mája 2026

Veterán Advocaat pred MS 2026 verí, že vek nehrá žiadnu rolu v úspechu trénera


Tagy: MS vo futbale 2026

Holanďan Dick Advocaat sa vrátil do Glasgowa, v sobotňajšom prípravnom zápase vedie výber Curacaa proti domácemu Škótsku. Holandksý futbalový tréner Dick Advocaat verí, že on aj jeho bývalý rival ...



30.5.2026 (SITA.sk) - Holanďan Dick Advocaat sa vrátil do Glasgowa, v sobotňajšom prípravnom zápase vedie výber Curacaa proti domácemu Škótsku.


Holandksý futbalový tréner Dick Advocaat verí, že on aj jeho bývalý rival z Martin O'Neill sú dôkazom toho, že skúsení tréneri môžu byť úspešní bez ohľadu na vek. Advocaat sa vrátil do Glasgowa na štadión Hampden Park, v sobotu popoludní tam vedie reprezentáciu Curacaa v prípravnom zápase proti domácemu Škótsku.

Bývalý tréner Glasgowa Rangers bude vo veku 78 rokov najstarším trénerom na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, karibský tím povedie v skupine proti Nemecku, Ekvádoru a Pobrežiu Slonoviny.

Jeho návrat do Glasgowa prichádza týždeň po tom, čo 74-ročný O'Neill získal ligový s Celticom, keď sa po približne dvoch desaťročiach vrátil k tomuto škótskemu celku. "Martin bol vždy skvelý tréner a opäť to dokázal. Vek nehrá rolu. Dôležité je, ako sa cítite," povedal Advocaat na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom.

"Martin O'Neill pôsobil rovnako, ľudia presne vedeli, čo majú robiť. Ak ste k hráčom jasný, oni budú jasní k vám. Tak som vždy pracoval a stále ma to baví. Dobrým znakom je, že som stále fit. Cítim sa fit. Inak by to bola iná situácia. Vek necítim," pokračoval.

Advocaat, ktorý v minulosti viedol na majstrovstvách sveta Holandsko aj Kórejskú republiku, dodal: "V Holandsku som už mnohokrát hovoril, že skončím. A potom mi niekto zavolá a stále má o mňa záujem. Tak sa vrátim."


Zdroj: SITA.sk

