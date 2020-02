FC Liverpool tesne prehral na pôde Atlética Madrid v prvom osemfinále Ligy majstrov (video)

aktualizované 19. februára, 9:20



19.2.2020 (Webnoviny.sk) -Mať dominantné postavenie v domácej ligovej súťaži sa nemusí automaticky preniesť na európsku pohárovú scénu. Najnovšie sa o špecifikách kontinentálnych pohárov presvedčili futbalisti anglického FC Liverpool , ktorí v úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov podľahli na trávniku španielskeho Atlética Madrid 0:1.Už vo 4. min rozburácal tribúny na štadióne Wanda Metropolitano záložník Saúl Ňíguez a keďže "Los Colchoneros" mali na protivníka pripravené to najlepšie zo svojej aktívnej defenzívy, pred druhým stretnutím, ktoré sa uskutoční v stredu 11. marca v Liverpoole, majú v rukách lepšie "postupové karty"."Koncentrácia v podaní obrancov Atlética bola dnes výnimočná," pochválil domácich liverpoolský kouč Jürgen Klopp. "Nie som sklamaný z toho, ako sme hrali. Vo finálnej fáze sme však neboli dostatočne dobrí. V odvete to nebude ľahké, ale máme šancu a skúsime všetko, aby sme postúpili. Neprehrali sme 0:5, stále je to iba 0:1," dodal kormidelník neohrozeného lídra Premier League.Náskok Atlética pred odvetou na Anfielde však mohol byť aj vyšší, nebyť dvoch nepremenených príležitostí Álvara Moratu. V prvom polčase trafil zblízka do brankára Alissona Beckera, po zmene strán sa nikým nekrytý v šestnástke v rozhodujúcej chvíli pošmykol a z gólového zakončenia nič nebolo. Na opačnej strane nevyužili veľké šance Mohamed Salah a Jordan Henderson."The Reds" sa v utorok predstavili na mieste, kde v uplynulej sezóne vo finále LM zvíťazili nad Tottenhamom Hotspur. V semifinále vtedy prekonali iného španielskeho súpera FC Barcelona, keď po prehre 0:3 v prvom zápase triumfovali v odvete vysoko 4:0."Väčšinu stretnutia sme mali loptu pod kontrolou, no nevedeli sme si vytvárať veľké šance. Máme však ešte deväťdesiat minút na to, aby sme všetko napravili. Do domáceho duelu by sme mali ísť plní sebavedomia," poznamenal holandský stopér "LFC" Virgil van Dijk.Atlético čelilo v domácom prostredí anglickým protivníkom dovedna 13-krát a podľahlo akurát FC Chelsea v úvode sezóny 2017/2018. Až v ôsmich prípadoch schádzali mužstvá z "kolísky futbalu" z trávnika Atlética so sklonenými hlavami. Pod najnovší prírastok do tejto zbierky cenných triumfov sa podpísali aj fanatickí fanúšikovia "rojiblancos".Tých z vymedzeného priestoru, a mnohokrát aj mimo neho, neúnavne burcoval tréner Atlética Diego Simeone. "Za osem rokov, čo som v klube, som po celý zápas nezažil také fandenie. Bolo to naozaj veľmi emotívne. Môj tím začal vyhrávať už cestou na štadión. Keď hráči zbadali tisícky fanúšikov, uverili, že môžu zdolať aj Liverpool. Bol to večer, na ktorý nezabudneme. Nebol však úplne najlepší, pretože sme ešte nevyhrali žiadnu trofej," vyhlásil Simeone podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).Atlético a Liverpool sa doteraz na európskej pohárovej scéne stretli päťkrát. V skupinovej fáze LM 2008/2009 sa obidve stretnutia skončili remízou 1:1. V semifinále Európskej ligy 2009/2010 boli úspešnejší madridskí futbalisti.Tí po domácej výhre 1:0 a prehre 1:2 po predĺžení na Anfielde prenikli do hamburského finále, v ktorom zvíťazili nad ďalším anglickým tímom FC Fulham. Účastník španielskej La Ligy po utorňajšom vystúpení vedie v počte víťazstiev 2:1."The Reds" nepriniesol úspech návrat na štadión Wanda Metropolitano, teda na miesto, kde v uplynulej sezóne vo finále LM zvíťazili nad Tottenhamom Hotspur . Odveta sa hrá 11. marca v Liverpoole.