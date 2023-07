FC Liverpool údajne vstúpil do hry o Mbappého, s PSG vedie rozhovory o ročnom hosťovaní

Lukratívna ponuka od Al-Hilal

Nechcú ho nechať odísť zadarmo

V hre by mohol byť aj Real Madrid

30.7.2023 (SITA.sk) - Anglický futbalový klub FC Liverpool údajne vstúpil do hry o získanie francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého Ako referuje britský web mirror.co.uk, zástupcovia „The Reds“ vedú rozhovory s predstaviteľmi PSG o možnostiach ročného hosťovania 24-ročného hráča na Anfielde.Saudskoarabský klub Al-Hilal pred niekoľkými dňami ponúkol Parížanom za prestup Mbappého 300 miliónov eur, pričom pre samotného hráča pripravil ročný kontrakt s platom 700 miliónov eur.Predstavitelia francúzskeho šampióna potvrdili túto ponuku a dali saudskoarabskému klubu povolenie začať rokovania priamo s Mbappém, no ten sa nechcel stretnúť s predstaviteľmi Al-Hilalu, čo údajne rozhnevalo funkcionárov parížskeho klubu.Majster sveta z "mundialu" v roku 2018 má s PSG kontrakt do 30. júna 2024 a nedávno informoval predstaviteľov klubu, že neaktivuje opciu na predĺženie zmluvy o ďalších dvanásť mesiacov. Zároveň vyjadril túžbu odohrať v parížskom mužstve nasledujúcu sezónu 2023/2024.Klub však nechce nechať Mbappého odísť zadarmo na konci budúceho ročníka a tvrdí, že najlepší strelec MS 2022 buď podpíše novú zmluvu, alebo ho predajú.Špekulácie o tom, že PSG čoskoro vstúpi do rokovaní s prípadnými záujemcami o Mbappého služby, zosilneli už počas minulého víkendu po tom, ako mužstvo španielskeho trénera Luisa Enriqueho odcestovalo na predsezónne turné do Japonska bez najväčšej hviezdy.Mbappého meno sa dlhodobo spája s prestupom do španielskeho Realu Madrid , ktorý predvlani ponúkol za transfer 180 miliónov eur. Pred rokom sa zdalo, že Mbappé zamieri ako voľný hráč do Realu Madrid, no na poslednú chvíľu cúvol a podpísal s parížskym Saint-Germain novú zmluvu.V tejto chvíli sa zdá, že Mbappé buď zostane v PSG a nebude hrať celú sezónu 2023/2024, kým zadarmo odíde, alebo si funkcionári z Parku princov sadnú za rokovací stôl so zástupcami španielskeho Realu Madrid a zrealizujú ešte počas tohto leta prestup, ktorý údajne Mbappé najviac preferuje. Situáciu k spokojnosti všetkých strán by však napokon mohlo vyriešiť ročné hosťovanie hráča v FC Liverpool.