Ukrajinka Jastremská vyzýva WTA, aby sankcionovala Rusku Andrejevovú za podporu Putina

Tenisové orgány zostávajú ľahostajné

Niekto dobre spí a iní sa snažia prežiť

30.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská tvrdí, že Ženská tenisová asociácia (WTA) zamietla jej žiadosť o potrestanie Mirry Andrejevovej po tom, ako sa vychádzajúcej ruskej tenisovej hviezde páčil príspevok na Instagrame vyjadrujúci podporu ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi Ako referuje web tennisworldusa.org, obe hráčky sa tento týždeň zúčastnili na turnaji WTA 250 vo švajčiarskom Lausanne.Jastremská v dueli 1. kola podľahla Andrejevovej vo dvoch setoch. Po zápase sa poďakovala organizátorom za výborné podmienky a podelila sa o myšlienky týkajúce sa súboja so spomenutou Ruskou.„Chcela som uverejniť príspevok o nedávnej situácii vo Švajčiarsku, ktorú považujem za ťažko akceptovateľnú. Tenisové orgány, žiaľ, zostávajú ľahostajné k zverstvám spáchaným na Ukrajine. Nedávno som požiadala, aby boli prijaté sankcie voči Mirre Andrejevovej za to, že sa jej páčili príspevky na sociálnych sieťach, ktoré sa jasne týkali zverstiev spáchaných na Ukrajincoch, a WTA jednoducho naznačila, že nezasiahne. Som naštvaná, ale zostávam odhodlaná bojovať za svoju krajinu, rodinu a priateľov na Ukrajine,“ napísala Jastremská na Instagrame.Pred turnajom v Lausanne sa 23-ročná rodáčka z Odesy predstavila na podujatí v talianskom Palerme. Počas neho taktiež na Instagrame zverejnila príspevok o tom, čo prežívala jej sestra počas raketových útokov a útokov bezpilotných lietadiel na Odesu.„Len si pozrite moje príbehy, alebo by ste radšej chceli živé videá či navštíviť Ukrajinu? Môžete zmeniť svoj názor na ruskú vlajku. Niekto teraz dobre spí, viete, koho myslím, a niekto sa snaží prežiť. Všetci ukrajinskí hráči sú počas turnajov hore, pretože sledujú všetky novinky. Je to fér?“ napísala Jastremská minulý týždeň vo svojom instagramovom príbehu.