FC Liverpool získa Shaqiriho zo Stoke City

Liverpool 13. júla (TASR) - Švajčiarsky futbalový reprezentant Xherdan Shaqiri absolvuje lekársku prehliadku pred prestupom zo Stoke City do FC Liverpool. Účastník najvyššej anglickej súťaže zaplatil výkupnú klauzulu 13,5 milióna libier, ktorú mal účastník MS 2018 v zmluve so Stoke.Dvadsaťšesťročný krídelník pôsobí v Premier League od roku 2015, v 84 stretnutiach strelil pätnásť gólov. Jeho doterajší zamestnávateľ zostúpil v uplynulej sezóne do druhej ligy.Liverpoolsky tréner Jürgen Kopp hľadal ďalšieho hráča do ofenzívy a Shaqiriho pozná z Nemecka. Švajčiar hral v rokoch 2012 až 2015 za Bayern Mníchov a bol člen kádra, ktorý zdolal Borussiu Dortmund pod trénerským vedením Kloppa vo finále Ligy majstrov 2013. V piatok o tom informoval portál liverpoolecho.co.uk.