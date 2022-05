FC Liverpool získal FA Cup, vo finálovom rozstrele zdolal Chelsea

Futbalisti FC Liverpool získali druhú tohtosezónnu trofej. V sobotňajšom finále Pohára FA zdolali FC Chelsea 6:5 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa duel vo Wembley skončil v riadnom hracom čase i predĺžení bezgólovou remízou. Rozhodujúcu jedenástku premenil v siedmej sérii Konstantinos Tsimikas.



Zopakoval sa scenár februárového finále Ligového pohára, v ktorom sa medzi týmito dvoma súpermi na rovnakom mieste takisto zrodil výsledok 0:0 a v ktorom sa Liverpool radoval po jedenástich sériách rozstrelu. V druhom polčase mohol Chelsea dostať do vedenia Marcos Alonso, z priameho kopu trafil z ostrého uhla brvno. V záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času trafili žrď aj Liverpoolčania Luis Diaz a Andrew Robertson. V predĺžení si už vyčerpané mužstvá nevypracovali gólové šance. V druhej sérii rozstrelu nedal Cesar Azpilicueta a v piatej mohol rozhodnúť Sadio Mane. Ani on však nepremenil svoj pokus, výhodu vrátil Liverpoolu Mason Mount a Tsimikas už nezaváhal.



Tréner Jürgen Klopp skompletizoval zbierku všetkých významných trofejí od nástupu na lavičku LFC v roku 2015. Jeho zverenci naháňali v tomto ročníku štyri tituly, 28. mája nastúpia vo finále Ligy majstrov proti Realu Madrid. Dve kolá pred koncom Premier League zaostávajú za vedúcim Manchestrom City o tri body. Úspech v FA Cupe však neprišiel zadarmo, v prvom polčase striedal pre zranenie Mohamed Salah, do predĺženia už nezasiahol Virgil van Dijk a pre kŕče nedohral ani Robertson. Najstaršia futbalová súťaž na svete slávila v tejto sezóne 150 rokov od svojho založenia.

Pohár FA - finále:

Wembley



FC Chelsea - FC Liverpool 0:0 pp, 5:6 v jedenástkovom rozstrele