Nemka dorazila na MS vo Fínsku na bicykli, na cestách strávila viac ako tri týždne

15.5.2022 (Webnoviny.sk) - Tri a pol týždňa na cestách a približne 2-tisíc odjazdených kilometrov. Toto všetko sa rozhodla podstúpiť Nemka Ramona Ruhlandová, ktorá sa z domoviny na bicykli vybrala do dejiska hokejových majstrovstiev sveta vo Fínsku.Ako referuje web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), Ruhlandová začala túto misiu plánovať asi pred tromi mesiacmi. Zbalila si to najnutnejšie, malý stan a spacák, plynový varič a nejaké ultraľahké oblečenie. Na Veľkonočný pondelok konečne vyrazila.Nemka milujúca hokej išla najprv do Poľska, ďalej prešla cez ruskú Kaliningradskú oblasť a potom šliapala do pedálov pozdĺž pobrežia Baltského mora cez Litvu, Lotyšsko a Estónsko.Denne prešla na bicykli 80 až 90 kilometrov. Počas svojej púte si však dopriala aj odpočinok, aby bližšie spoznala niektoré zaujímavé miesta na svojej trase. V utorok po 22 dňoch intenzívneho bicyklovania dorazila do estónskeho Tallinnu a odtiaľ sa vo štvrtok preplavila trajektom do Fínska. V Helsinkách plánuje stráviť 10 dní, pozrieť si zápasy Nemecka a následne sa vydá na cestu domov.