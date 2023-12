FC Spartak Trnava zvíťazil nad MFK Skalica 2:0 v 16. kole

Spartak Trnava zvíťazil v 16. kole Niké ligy nad Skalicou 2:0. Červenočierni mali v zápase veľa šancí, dlho si však nepotykali s koncovkou. Viacero dobrých príležitostí spálil hlavne trnavský hrotový útočník Ďuriš.



Domácu smolu prelomil v 58. minúte Zeljkovič. Po centri Daniela z pravej strany sa hlavou oprel do lopty a trafil presne do šibenice. V nadstavenom čase po kontre vnikol do šestnástky Djuričin a strelou po zemi prekonal brankára Junasa druhýkrát, čím spečatil trnavské víťazstvo aj dobrý výkon tímu. "Andeli" si po výhre upevnili tretiu priečku tabuľky, pred štvrtou Podbrezovou majú štvorbodový náskok.

16. kolo Niké ligy:





FC Spartak Trnava - MFK Skalica 2:0 (0:0)



Góly: 58. Zeljkovič, 90.+1 Djuričin. Rozhodovali: Ruc - Poláček, Pacák, ŽK: Ďuriš - Vlasko, Hollý, Gaži, 2602 divákov.



Spartak: Takáč - Šulek, Koštrna, Kóša, Mikovič - Zeljkovič - Azango (77. Ofori), Bernát (70. Bukata), Paur (80. Procházka), Daniel - Ďuriš (80. Djuričin)



Skalica: Junas - Matejov, Ranko, Podhorin, Rudzan - Hollý (63. Mášik), Nagy - Morong (80. Špehar), Vlasko (70. Smékal), Gaži (63. Alves) - Sobczyk (70. Haša)

hlasy po zápas:





Michal Gašparík, tréner Spartaka: "So Skalicou máme vždy ťažké zápasy, sú dobre organizovaní, nedarí sa nám s nimi streliť rýchly gól, ktorý by otvoril hru a tak to bolo aj dnes. Potrebovali sme byť trpezliví. Som spokojný, že chalani aj po štvrtkovom zápase vysoko napádali, boli sme dobre pohybliví a kombinácie vyzerali solídne, len sme to v prvom polčase vo finálnej fáze nevedeli doklepnúť. To sa nám podarilo v druhom polčase. Pomohol nám prvý gól, škoda, že sme nepridali druhý skôr, priniesol by ešte väčší pokoj do mužstva. S výsledkom sme spokojní, hru sme mali celý zápas pod kontrolou a zaslúžene sme vyhrali."



Pavol Majerník, tréner Skalice: "Budem veľmi stručný, dnes z našej strany nie je čo hodnotiť, podali sme veľmi zlý výkon, Trnava bola vo všetkých herných činnostiach o triedu lepšia a zaslúžene zvíťazila."