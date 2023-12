Vlhová najrýchlejšia v 1. kole nedeľňajšieho obrovského slalomu v Tremblante

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala na prvej priečke po prvom kole nedeľňajšieho obrovského slalomu Svetlového pohára. V kanadskom Tremblante dosiahla čas 1:06,46 min a najbližšie jej bola Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá zaostal o päť stotín sekundy. Tretia bola Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska s mankom 0,29 s.





Nepriaznivé podmienky zo soboty sa neopakovali. Trať, ktorú staval Vlhovej tréner Mauro Pini, zišla ako prvá bez problémov Gutová-Behramiová. Tá je zároveň celková líderka v hodnotení disciplíny.Slovenka mala štartové číslo šesť a išla odvážane až riskantne. Na prvom medzičase strácala na Shiffrinovú 35 stotín sekundy, druhá časť s náročným nájazdom do strminy jej však vyšla a manko znížila na 0,04 s. Tretí úsek bol mierne nervózny a strata vyskočila o päť stotín, no Vlhovej vyšiel záver, v ktorom stiahla 0,14 sekundy.V sekunde spolu s najlepšou trojkou bola len Marta Bassinová z Talianska (+0,95), no zaujala aj devätnásťročná Zrinka Ljutičová z Chorvátska. Tá obsadila piate miesto so stratou 1,01 sekundy. Štart druhého kola bol na programe o 20.00 SEČ.