FCA: Britské banky a poisťovne sa musia pripraviť aj na tvrdý brexit

Na archívnej snímke z 29. januára 2016 sú vlajky Európskej únie a vlajka Británie pred sídlom EÚ v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. júla (TASR) - Britské banky a poisťovne sa musia pripraviť aj na tzv. tvrdý brexit, teda na to, že po marci 2019 nebude prechodné obdobie. Upozornil na to vo štvrtok britský úrad pre dohľad nad finančným trhom (Financial Conduct Authority, FCA).skonštatovala Nausicaa Delfasová, vedúca oddelenia medzinárodnej stratégie v FCA.Dodala, že FCA spolu s kolegami z centrálnej Bank of England a vlády spolupracujú na zabezpečení rôznych ochranných opatrení v prípade tvrdého brexitu, aby bol prvý deň po odchode z bloku v tomto odvetvíBritánia a EÚ sa dohodli na prechodnom období po brexite do konca roka 2020, ale dohoda ešte nebola ratifikovaná. To znamená, že finančné firmy so sídlom v Británii by mohli čeliť náhlemu ukončeniu prístupu na trh EÚ.Európske úrady pre dohľad nad finančnými trhmi, bankami a poisťovňami už varovali svoje odvetvia, aby boli pripravené aj na tvrdý brexit. K varovaniam sa pripojila aj Európska komisia.Británia pritom uviedla, že legislatívne zabezpečí, aby sa cezhraničné finančné kontrakty, ako sú deriváty a poistné zmluvy, mohli uzatvárať aj po marci 2019. EÚ však zatiaľ povedala len to, že je na súkromnom sektore, aby podnikol takéto kroky.Zatiaľ nie je jasné, aký druh prístupu na trh EÚ budú mať finančné spoločnosti z Británie po uplynutí prechodného obdobia. To mnohé banky a poisťovne núti, aby si otvorili nové centrály v európskom bloku.uzavrela Delfasová.