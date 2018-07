Vývoz LNG z USA do Číny v poslednom období prudko klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking/Washington 19. júla (TASR) - V čase rastúceho napätia v obchodných vzťahoch Číny a USA výrazne klesli dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov do Číny. Zatiaľ čo za prvé štyri mesiace tohto roka vyplávalo z USA do Číny 14 lodí s LNG, v mesiaci máj sa týmto smerom vydalo len jedno plavidlo a v júni sa žiadny kontrakt nezrealizoval.Pod tento vývoj sa však okrem eskalujúceho obchodného sporu podpísali podľa analytikov aj iné dôvody. Na jednej strane sú to sezónne faktory a na druhej rastúca produkcia LNG v Austrálii. Čína podľa analytikov zatiaľ od USA stále nakupuje, aj keď v júni pohrozila, že v rámci odvetných opatrení za americké clá na čínsky tovar uvalí dovozné clá napríklad na americkú ropu. Skvapalnený plyn však medzi produkty spadajúce pod clá nezaradila.Že dovoz nezastavila, to potvrdzuje fakt, že minimálne jedno americké plavidlo s LNG sa v priebehu júla vydalo do Číny. Navyše, v Tichom oceáne sa v súčasnosti nachádzajú ďalšie tri americké lode s LNG, ktoré vyplávali z amerických prístavov v júni či v júli. Ich destinácia nie je známa, je však možné, že nakoniec skončia v Číne.Čína je pre LNG lukratívnym trhom. Minulý rok bola ázijská ekonomická veľmoc druhým najväčším dovozcom LNG na svete. Vláda v Pekingu sa na tento energetický zdroj zamerala najmä v úsilí znížiť spotrebu uhlia a riešiť tak problém silného znečistenia ovzdušia v mnohých čínskych mestách.