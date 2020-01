FEBIOFEST 2020 opäť zaostrí na dobrý film

Aktuálne informácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Febiofest ako jeden z najväčších a najdlhšie prebiehajúcich filmových festivalov na Slovensku čoskoro odštartuje už svoj 27. ročník. S upraveným názvomsa uskutoční skôr ako bolo tradíciou, už od 11. do 17. marca 2020, s hlavným programom v kinách Lumière a Mladosť a sprievodným programom v podobe koncertov a párty v novom festivalovom dejisku, v legendárnom V-klube. V zmysle tohtoročného podtitulu –ponúkne bohatý a rozmanitý program – nielen pre úplných filmových fajnšmekrov, ale aj filmové príbehy pre širšie publikum všetkých možných žánrov.Najlepšie a najvýhodnejšie miesta budú mať držitelia permanentiek – Cinepassov, ktoré si možno zakúpiť už teraz cez online rezervačný systém MyCinepass . Budú platiť aj pre všetky sprievodné podujatia vo V-klube."Bratislava ako rýchlo rastúce hlavné mesto potrebuje mať jeden hlavný reprezentatívny filmový festival. Febiofest má na to najlepšie predpoklady – svojou tradíciou, odvážnym filmovým programom a výrazným rozvojom programu pre domácich i zahraničných filmových profesionálov," hovorí nový umelecký riaditeľ festivalu Ondrej Starinský.Stálou ambíciou festivalu je objavovať a prinášať neopozerané a kvalitné filmové tituly zo svetových festivalov, novinky z domáceho slovenského i susedného českého filmu, prostredníctvom medzinárodnej súťaže reflektovať dianie v strednej Európe, prinášať výnimočných hostí, silný a rešpektovaný Industry program pre filmových profesionálov. A v neposlednom rade aj oslovovať nové divácke skupiny.Febiofest by jeho organizátori radi videli na mape ako sebavedomý mestský filmový festival, ktorý využíva svoju dramaturgickú otvorenosť smerom k rôznorodým filmovým žánrom, aby zasahoval divákov rôznych vekových a záujmových skupín vyhľadávajúcich dobrý film. Festival sa tento rok predstavuje čerstvým, výrazným vizuálom, ktorý pomohla vytvoriť kreatívna agentúra JANDL."Veríme, že zaujme a osloví nielen skalných festivalových návštevníkov, ale aj celkom nových, ktorí dajú tohtoročnej novej várke ´Febiofilmov´ šancu možno po prvýkrát. Cielime hľadáčikom aj na nových divákov, zaostrujeme opäť na dobrý film," dodáva nová výkonná riaditeľka Ľubica Orechovská.Tohtoročný festival prinesie počas siedmich dní vyše sto snímok, medzi nimi v premiérach nové slovenské filmy, ktoré zaujali aj na svetových festivaloch ako Berlinale či Rotterdam, oceňované a výnimočné zahraničné tituly, ktoré sa nedostanú do bežnej kinodistribúcie a majú na konte uvedenia na prestížnych festivaloch ako Cannes, Benátky či Toronto, medzinárodnú súťaž, diela klasikov, nočné projekcie aj rozšírený detský filmový program. Mnohé zo snímok uvidia diváci v exkluzívnych prvých slovenských uvedeniach.Kľúčovou programovou sekciou zostáva súťaž krátkych filmov. Stretnú sa v nej hrané, dokumentárne a animované snímky do 30 minút z krajín V4, Rakúska a po novom aj z Ukrajiny. Pre divákov, ktorí idú na istotu a hľadajú to najlepšie od oceňovaných autorov sú určené sekciePremiéry nových domácich filmov ponúknektorá je posledné roky divácky najúspešnejšou a najnavštevovanejšou sekciou.uchváti s nanovo digitalizovanými dielami zlatého fondu slovenskej a českej kinematografie, aj dielami svetových klasikov ako David Lynch či David Cronenberg. V programe budú pokračovať i sekcie pre náročného divákaurčené pre tých, ktorí sa neboja dokumentov, experimentov a posúvania hraníc kinematografie. Fanúšikov hororov a nočných premietaní potešíFebiofest už tradične neopomenie ani najmladších divákov a prinesie tento rok ešte bohatší. Program pre filmových profesionálovopäť predstaví zástupcom zahraničných filmových festivalov desiatku najočakávanejších pripravovaných slovenských filmových projektov a vytvorí tak platformu na stretnutie svetových profesionálov a domácich producentov.Dôležitou a stálou ideou Febiofestu je aj jeho "putovanie" do slovenských regiónov, kde každý rok festival zväčšuje divácku základňu a podporuje kultúrny rozvoj v kinách mimo Bratislavy. Aj tento rok sa s kolekciou štyroch festivalových filmov z hlavného programu vyberie až do 15 slovenských kín.ponúka divákom už teraz festivalový Cinepass cez online rezervačný systém MyCinepass . Ten umožní držiteľom online rezervácie na filmy, bez čakania v radoch pri pokladni kín. Cinepass na neobmedzený vstup na bratislavský Febiofest je momentálne v predpredaji za 20 EUR, pre študentov za 18 EUR, víkendový Cinepass stojí 15 eur. Ceny sa počas festivalu zvýšia. Za jednorazový lístok zaplatí návštevník 5 EUR.Inzercia