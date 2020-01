Vedci zverejnili nové zábery povrchu Slnka, ktoré zaznamenal teleskop na Havaji (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Solárny teleskop na Havaji priniesol nové zábery povrchu Slnka. Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) zaznamenal "bunkové štruktúry" povrchu veľké zhruba 30 kilometrov, čo je pozoruhodné, keďže hviezda má priemer približne 1,4 milióna kilometra a od Zeme je vzdialená 149 miliónov kilometrov. Vedci zverejnili aj video, v ktorom je možné vidieť svetlé konvekčné masy horúceho plynu alebo plazmy. Tmavé okraje zapríčiňuje ochladzovanie.Teleskop sa nachádza na vulkáne Haleakala na ostrove Maui. Spomedzi svetových solárnych teleskopov má najväčšie - štvormetrové zrkadlo. Jeho cieľom je študovať činnosť Slnka. Vedci chcú získať nové informácie o jeho dynamickom správaní v nádeji, že dokážu lepšie predpovedať jeho energetické výbuchy, čo sa často označuje ako "vesmírne počasie"."Potrebujeme pochopiť základnú fyziku týkajúcu sa vesmírneho počasia, a to sa začína na Slnku. Práve to bude Inouye Solar Telescope študovať počas ďalších dekád," uviedol Matt Mountain z Asociácie univerzít pre výskum v astronómii, ktorá riadi DKIST.Vedcom pomôže v štúdii aj vesmírna sonda Solar Orbiter, alebo SoIO, ktorú plánujú vypustiť na budúci týždeň na Floride. Jej úlohou bude pozorovať Slnko z doteraz najbližšej vzdialenosti, a to 42 miliónov kilometrov od jeho povrchu.