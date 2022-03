Febiofest pripravil špeciálnu sekciu venovanú Ukrajine

K podpore Ukrajiny sa pripája aj Medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava. Do programu zaradil špeciálnu sekciu Ukrajina: v strede Európy. Uvedie v nej osem titulov, reflektujúcich aktuálne udalosti u našich východných susedov. "Výťažok zo vstupného z tejto sekcie a dobrovoľných príspevkov počas festivalu daruje festival na #KtoPomôžeUkrajine," uviedla pre TASR PR manažérka Martina Hornová.





Špeciálnu sekciu sa festivalový tím rozhodol vytvoriť vzhľadom na agresívnu vojnu vedenú Ruskom na Ukrajine, ktorá je celosvetovou hrozbou. "Akurát v čase, kedy sme uzatvárali program tohtoročného festivalu, vtrhlo Putinovo vojsko na územie Ukrajiny. Museli sme na túto udalosť reagovať a rozhodli sme sa vyskladať špeciálnu sekciu filmov, ktoré, veríme, aspoň trochu poodhalia súvislosti tejto tragickej udalosti," hovorí programový riaditeľ Ondrej Starinský. Dodáva, že v novej sekcii uvidia diváci filmy, ktoré priamo súvisia so súčasným Ruskom a Ukrajinou a porušovaním základných ľudských práv a slobôd, ale aj dokumenty širšie reflektujúce tému okupácie.Čo znamená vojenská okupácia, sa snaží vysvetliť izraelský režisér Avi Mograbi v dokumente Prvých 54 rokov – stručný manuál vojenskej okupácie. Príkladom mu je izraelská okupácia palestínskych území západného brehu Jordánu a pásma Gazy. K okupácii Československa v roku 1968 sa vracia cez novoobjavené archívne zábery film Jana Šikla Rekonštrukcia okupácie. V separatistickom regióne sa odohráva film Donbass, za ktorý režisér Sergei Loznitsa získal Cenu za réžiu v Cannes 2018. "Film prináša obraz neprehľadnej situácie v regióne, kde prebieha hybridná vojna – kde sa zároveň bojuje aj boj inscenuje," približuje festival snímku zo špeciálnej sekcie.Vstupné z nej pôjde v plnej hodnote na podporu pomoci pre Ukrajinu. "Pridá sa aj vstupné z filmov, ktoré budú v programe špeciálne označené. Všetky tieto peniaze pripojíme k zbierke #KtoPomôžeUkrajine," dodáva festivalový tím.MFF Febiofest Bratislava sa vráti do kinosál od 16. do 22. marca.