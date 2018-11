FED CUP: Haggerty je za rozšírenie svetovej skupiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 13. novembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) David Haggerty sa počas finále Pohára federácie medzi Českom a USA v Prahe (3:0) vyslovil za zmenu formátu súťaže. Američan by privítal, keby sa svetová skupina rozšírila z 8 na 16 tímov. V hre je aj finálový turnaj za účasti víťazných tímov z úvodného kola, ktorý by sa konal v apríli.V roku 2019 ešte všetko zostane po starom. Slovenky sa 9.-10. februára predstavia v dueli 1. kola II. svetovej skupiny v Rige proti domácemu Lotyšsku. V prípade triumfu by hrali o postup medzi elitnú osmičku. Od roku 2020 by však mohlo prísť k radikálnej zmene modelu súťaže po vzore Davisovho pohára.citoval slová Haggertyho server idnes.cz.Šéf ITF zdôraznil, že tenistky treba motivovať, aby hrali prestížnu tímovú súťaž.dodal Haggerty. Jedným z variantov je, že prvé kolo by sa tak ako doteraz hralo vo februári, no aprílová druhá "runda" by sa hrala už ako finálový turnaj na vopred určenom mieste.