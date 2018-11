Ibrahimovič je Nováčikom roka v MLS, získal viac hlasov ako Rooney

Zlatan Ibrahimovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 13. novembra (TASR) - Švédskeho futbalistu Zlatana Ibrahimoviča vyhlásili vo veku 37 rokov za Nováčika roka v americkej Major League Soccer. Útočník Los Angeles Galaxy získal od trénerov, hráčov a odborníkov 36,36 percent hlasov a zdolal bývalého kapitána anglickej reprezentácie Waynea Rooneyho z DC United (32,25). Tretí skončil Mexičan Carlos Vela z Los Angeles FC (13,47).Ibrahimovič vsietil v drese LA Galaxy 22 gólov a na konto si pripísal aj 10 asistencií. Po Lionelovi Messim a Cristianovi Ronaldovi sa stal iba tretím aktívnym hráčom s 500 strelenými gólmi. Magickú hranicu dosiahol v zápase s Torontom, v ktorom sa zaskvel exportným volejom. Ani Ibrova strelecká produktivita však nestačila kalifornskému tímu na postup do play off MLS. Informovala o tom agentúra AFP.