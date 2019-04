FED CUP: Lipták počíta s Cibulkovou a Kužmovou

Slovenská tenistka Dominika Cibulková, archívna snímka. Foto: TASR/Sin-chua Foto: TASR/Sin-chua

Bratislava 17. apríla (TASR) - Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták si pochvaľuje prípravu na víkendový barážový zápas o účasť v II. svetovej skupine tenisového Pohára federácie proti Brazílii. Ak nenastanú nejaké zdravotné komplikácie, vo dvojhrách by sa na antuke v AXA aréne bratislavského NTC mali predstaviť Dominika Cibulková s Viktóriou Kužmovou." uviedol Lipták na stredajšej tlačovej konferencii.Brazílsku kapitánku Robertu Burzagliovú milo prekvapilo, že keď výprava juhoamerického tímu v pondelok ráno dorazila do Bratislavy, všetko už bolo prichystané.uviedla Burzagliová, ktorú potešilo, že brazílska federácie prvýkrát reálne podporuje ženský tenis.Šéfka brazílskej lavičky má radosť aj so stúpajúca formy Haddadovej Maiovej, ktorá minulý týždeň na turnaji WTA v kolumbijskej Bogote postúpila až do semifinále dvojhry.Slovenky vo februári prehrali v stretnutí 1. kola II. svetovej skupiny v Rige s domácim Lotyšskom 0:4 a musia absolvovať záchranárske práce. V aréne Riga slovenskému kapitánovi Matejovi Liptákovi chýbali Cibulková i Rybáriková. Kužmová, ktorá mala byť pôvodne slovenskou jednotkou, napokon nemohla nastúpiť pre pľuzgier na ruke. Brazília si zabezpečila účasť v baráži o II. svetovú skupinu vďaka triumfu na turnaji americkej zóny v kolumbijskom Medelline. Vo finále zvíťazila nad Paraguajom 2:0.