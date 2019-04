KHL: Július Hudáček predĺžil zmluvu so Spartakom Moskva

Na archívnej snímke brankár Július Hudáček. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. apríla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček predĺžil zmluvu s účastníkom KHL Spartakom Moskva o ďalšie dve sezóny. Informoval o tom oficiálny web Spartaka Moskva.Tridsaťročný reprezentant prišiel do tímu pred prebiehajúcou sezónou a pomohol mužstvu k postupu do play off, v prvom kole však Spartak nestačil na SKA Petrohrad.V základnej časti odchytal 45 zápasov s úspešnosťou zákrokov 91,6 percenta. Vo vyraďovacej časti nastúpil na všetkých šesť stretnutí s úspešnosťou 93,4 percenta.Hudáček sa v súčasnosti pripravuje so slovenským národným tímom na májové domáce majstrovstvá sveta.