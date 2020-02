Fedcupový súboj Slovensko – Veľká Británia začnú Schmiedlová s Watsonovou (foto)

Lipták nepovažuje Slovenky za favoritky



Nominácia - Slovensko

Viktória Kužmová (65. / 30. vo štvorhre)

Jana Čepelová (161. / -)

Magdaléna Rybáriková (172. / 980.)

Anna Karolína Schmiedlová (199. / -)

Rebecca Šramková (202. / 366.)



Kapitán: Matej Lipták





Druhý vzájomný zápas



Nominácia - Veľká Británia

Heather Watsonová (74. / 120.)

Harriet Dartová (141. / 209.)

Naiktha Bainsová (217. / 204.)

Katie Swanová (257. / 467.)

Emmma Raducanuová (363. / -)



Kapitánka: Anne Keothavongová







Pohár federácie 2020



o postup na finálový turnaj 2020 v Budapešti



Piatok



postupne dve dvojhry od 16.00 h



Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová

Viktória Kužmová - Harriet Dartová

Sobota



postupne dve dvojhry a štvorhra od 16.00 h



Viktória Kužmová - Heather Watsonová

Anna Karolína Schmiedlová - Harriet Dartová

Viktória Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Naiktha Bainsová, Emmma Raducanuová



Hlasy po žrebe

Matej Lipták (kapitán tímu SR): "Dopadlo to tak, ako sme očakávali. Nominácia súpera nás neprekvapila. Baby sa tešia na zápasy, atmosféra je dobrá a forma sa zlepšuje. Vždy hovorím, že poradie zápasov nie je podstatné, ale dôležité je to, kto získa tri body. Pri nominácii rozhodlo viacero faktorov - forma, povrch alebo súperky. Nevylučujem však, že v druhom dni sa nominácia zmení."



Viktória Kužmová (tímová jednotka SR): "Obe hráčky poznám z turnajov. Hrala som s nimi možno tri roky dozadu. Odvtedy sa veľa zmenilo a bude to iné v tom, že sa bude hrať na antuke. Sme veľmi dobré pripravené a je tu skvelá atmosféra, čo je v Pohári federácii podstatné. Samozrejme, je výhoda, že súper prišiel bez Kontovej. Kurt je veľmi dobre pripravený, takže prechod z tvrdého povrchu nebol nejaký zložitý."



Anna Karolína Schmiedlová (tímová dvojka SR): "Som veľmi šťastná, že sme takýto tím. Dobre sa cítime na kurte a ja asi hrám najdlhšie na antuke. Som na ňu zvyknutá a teším sa na zápasy. Heather poznám najlepšie z hráčok súpera, ale snažím sa sústrediť najmä na svoj výkon. Neriešila som, či bude hrať prvý zápas alebo nie."





6.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová súbojom proti Heather Watsonovej (7. - 8. februára) otvorí kvalifikačné stretnutie Svetovej skupiny Pohára federácie proti Veľkej Británii o postup na finálový turnaj 2020 do Budapešti.Rozhodol o tom štvrtkový žreb v bratislavskom Národnom tenisovom centre. Nehrajúci kapitán slovenského tímu Matej Lipták do pozície tímovej jednotky nominoval Viktóriu Kužmovú, ktorá si v druhej piatkovej dvojhre zmeria sily s Harriet Dartovou.V sobotu odštartuje dianie v bratislavskej Axa aréne NTC súboj tímových jednotiek. V doposiaľ jedinom vzájomnom zápase Viktória Kužmová podľaha Watsonovej 1:2 na sety, pričom išlo o turnaj v Trnave hraný na antuke. Následne sa očakáva súboj Anny Karolíny Schmiedlovej s Harriet Dartovou.V prípade nerozhodného skóre 2:2 rozhodne o postupujúcom tíme štvorhra. Do nej boli predbežne nominované Viktória Kužmová s Magdalénou Rybárikovou a na britskej strane Naiktha Bainsová s Emmmou Raducanuovou."Nepovažujem náš tím za favorita zápasu. Naznačuje tomu síce rebríčkové postavenie prvej hráčky, ale tímová súťaž je o piatich dueloch. Tím súpera je oslabený, chýba Johanna Kontová, ktorá je líderkou britského tímu. Ja si však myslím, že stretnutie je absolútne otvorené a šance oboch tímov sú 50 na 50. Hráme doma a na antuke, v čom vidím našu výhodu," vyjadril sa Lipták ešte na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave.V Pohári federácie sa Slovensko stretlo s Veľkou Britániou iba raz. Zápas sa uskutočnil v roku 2006 v bulharskom Plovdive v rámci turnaja 1. skupiny euroafrickej zóny. Vtedy sa hralo na dva víťazné duely, pričom v tíme súpera nastúpila aj terajšia nehrajúca kapitánka Anne Keothavongová.Slovensko rozhodlo o svojom víťazstve už po dvojhrách, keďže Magdaléna Rybáriková aj Daniela Hantuchová potvrdili rolu favoritiek. V záverečnej štvorhre Britky upravili skóre na 1:2 z ich pohľadu, keď Elena Baltachová s Claire Curranovou zdolali pár Dominika Cibulková, Janette Husárová 6:4, 6:3.