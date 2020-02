Peter Cehlárik sa zranil, v zostave „medveďov“ bude chýbať niekoľko týždňov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik utrpel zranenie v hornej časti tela v sobotňajšom zápase zámorskej AHL proti Syracuse Crunch a jeho zdravotný stav bude posudzovaný na týždennej báze.Krídelník Providence Bruins nedobrovoľne zišiel z ľadu v druhej tretine spomenutého duelu a dátum jeho návratu do zostavy medveďov je otázny. Informáciu priniesol novinár Mark Divver špecializujúci sa na dianie v organizácii Bruins, ktorému nepríjemnú správu potvrdil hlavný tréner Providence Jay Leach.Žilinský rodák odohral v aktuálnej sezóne AHL 39 zápasov, v ktorých nazbieral 28 bodov za 13 gólov a 15 asistencií. V tabuľke tímovej produktivity mu patrí tretie miesto, iba o bod pred krajanom Róbertom Lantošim. Cehlárik dostal v prebiehajúcom ročníku šancu aj v prvom tíme Bruins, keď absolvoval tri štarty za Boston so ziskom jednej asistencie.Dvadsaťštyriročný útočník pôsobí v zámorí už štvrtú sezónu a vo všetkých doterajších ročníkoch nastúpil aj v NHL. V profilige odohral dovedna 40 zápasov s bilanciou 5+6. Cehlárik má platnú zmluvu s Bostonom iba do konca sezóny 2019/2020, po jej vypršaní sa stane obmedzeným voľným hráčom.