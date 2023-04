Federálna správa letectva tvrdí, že netesnosť kohútikov v Boeingoch 787 môže ohroziť bezpečnosť letu

8.4.2023 (SITA.sk) - Predstavitelia amerického Federálneho leteckého úradu (FAA) sa obávajú, že úniky z vodovodných kohútikov v lietadlách Boeing 787 by počas letu mohli predstavovať bezpečnostné riziko v dôsledku presakovania vody do elektroniky lietadiel. FAA preto navrhol nariadiť opakované kontroly a v prípade zistenia netesností výmenu častí kohútika.Úrad uviedol, že úniky vody by mohli poškodiť kritické vybavenie lietadla a ohroziť bezpečnosť letu a pristátia. Tiež uviedol, že jedna letecká spoločnosť našla mokrý koberec v kokpite lietadla a keď skontrolovala celú svoju flotilu Boeingov 787, našla „viacero“ lietadiel s presakujúcim kohútikom. FAA však neidentifikoval leteckú spoločnosť.Boeing v novembri informoval letecké spoločnosti o probléme, na ktorý natrafili v súvislosti s tesnením. Spoločnosť to vtedy popísala ako „pomalý únik“. Boeing však zároveň uviedol, že problém sa týkal iba určitých strojov typu 787.