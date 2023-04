Mladí Slováci si myslia, že ich práca musí robiť šťastným. Až polovica ju pokladá na prvé miesto, ukázal prieskum

Práca ako potreba a povinnosť

Vnímanie práce respondentov s rôznou úrovňou vzdelania

8.4.2023 (SITA.sk) - Takmer 90 percent mladých ľudí rozhodne alebo skôr súhlasí s názorom, že práca musí človeka robiť šťastným.Vyplýva to z výsledkov prieskumu Mladí ľudia a trh práce, ktorý pre Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zrealizovala Rada mládeže Slovenska na vzorke 702 respondentov. Dáta zozbierala agentúra Focus v dňoch 21. októbra až 6. novembra 2022 na reprezentatívnej vzorke mladých ľudí vo veku od 18 do 29 rokov.Viac ako 80 percent respondentov tiež vyjadrilo súhlas s tým, že nepracujúci ľudia zlenivejú a 73 percent z nich je toho názoru, že človek potrebuje prácu, aby mohol naplno rozvíjať svoje nadanie a vlohy. Prácu označilo za povinnosť, ktorú máme voči spoločnosti, 62 percent opýtaných.Temer 60 percent mladých sa vyjadrilo, že najlepšie je zarábať a nemusieť pri tom pracovať. 54 percent respondentov však pritom označilo za ponižujúce dostávať peniaze bez toho, aby na ne človek pracoval.Mladí ľudia majú v otázke, či by mala práca byť na prvom mieste, i keď to znamená menej voľného času, pomerne rozpoltené postoje. S týmto výrokom rozhodne alebo skôr súhlasilo 51 percent, no 49 percent rozhodne alebo skôr nesúhlasilo. Presne polovica opýtaných súhlasila s tým, že práca je jediným spôsobom, ako získať uznanie a rešpekt, a rovnako 50 respondentov s tým nesúhlasilo.Dve tretiny respondentov nesúhlasili ani s tým, že práca je len prostriedkom na zarábanie peňazí a neprináša iné benefity. S daným tvrdením sa stotožnilo 34 percent opýtaných, pričom častejšie išlo o respondentov so základným, prípadne neukončeným vzdelaním, respondentov maďarskej národnosti, ale aj nezamestnaných účastníkov prieskumu, a tiež takých, ktorí neovládajú žiadny cudzí jazyk.Prácu len za prostriedok na získavanie peňazí označovali častejšie aj respondenti, ktorí nemali skúsenosť s pôsobením v mládežníckej organizácii, a tiež takí, ktorí sa počas posledných 12 mesiacov nezúčastnili na žiadnej vzdelávacej aktivite, prípadne pracujú na čiastočný úväzok, aj keď už neštudujú.