Federálny rozpočet USA si pripísal druhý najvyšší schodok v histórii, horší bol len po kríze z roku 2008

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Deficit amerického federálneho rozpočtu za fiškálny rok, ktorý sa skončil 30. septembra, bol v objeme 2,77 bilióna dolárov. Bol to druhý najvyšší schodok v histórii USA.Zároveň sa však deficit zlepšil v porovnaní so schodkom v sume 3,13 bilióna dolárov za americký fiškálny rok, ktorý trval do záveru septembra 2020.Deficity za uplynulé dva roky v USA sú odzrkadlením vládnych výdavkov na úrovni biliónov dolárov s cieľom čeliť ničivým vplyvom globálnej pandémie koronavírusu.Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v piatok uviedla, že deficit za fiškálny rok 2021 bol o 360 miliárd dolárov nižší ako v predchádzajúcom roku, keďže zotavovanie ekonomiky zvýšilo vládne príjmy.Bez zohľadnenia deficitov za uplynulé dva roky bol najvyšším americkým rozpočtovým schodkom deficit v sume 1,4 bilióna dolárov za rok 2009, kedy vláda prezidenta Baracka Obamu zvýšila výdavky, aby krajinu dostala z vážnej recesie po finančnej kríze z roku 2008.