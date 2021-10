Na Hrebienku začali stavať Tatranský ľadový dóm, túto sezónu vydrží viac a bude sa topiť pomalšie

Tento rok prišli iba Česi

Z Texasu má prísť jediná žena

Pribudne termoizolačná vložka

23.10.2021 - Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách sa už začalo s výstavbou tohtoročného Tatranského ľadového dómu. Rezbári majú aj v tomto roku k dispozícii 225 ton ľadu, ktorý priviezlo desať kamiónov z poľského mesta Vroclav.Ako v piatok pre médiá povedal manažér stavby Rastislav Kromka, počas prvého týždňa prác z neho spotrebovali 90 ton. Hrubú stavbu už majú za sebou.To, akú svetovú stavbu bude dielo pripomínať, ešte rezbári prezradiť nemohli. Verejnosť si ho bude môcť po prvýkrát pozrieť až 19. novembra.Aj tento rok je hlavným staviteľom dómu Adam Bakoš. Celkovo pracuje na stavbe pod špeciálnou kupolou dvadsať rezbárov a pomáha im približne pätnásť pomocníkov.V minulých rokoch bol medzi nimi väčší počet rezbárov aj zo zahraničia, v tomto roku prišli pre pandémiu iba Česi. Všetci sa však podľa Kromku pravidelne testujú, aby neohrozili termín otvorenia dómu.Jedinou ženou medzi nimi bude rezbárka Griffon Ramsey, ktorá by mala pricestovať z amerického Texasu, tá sa už na výstavbe podieľala aj v roku 2018. Zameria sa na detaily stavby.Pod kupolou tvoria rezbári od ôsmej rána do šiestej večera. Pracujú s kvádrami vážiacimi 125 kilogramov, celkovo je ich 1 880. Podľa rezbára Michala Husára je najťažšia práve úvodná stavba.„Musíme dať všetko do vodováhy, aby to všetko sedelo a nespadlo,“ poznamenal. Od budúceho týždňa začnú pracovať na detailoch, vyrezávať budú jednotlivé kontúry.„Opäť sme sa nechali inšpirovať známou svetovou architektúrou, ktorú obohatíme našimi prvkami ako sú medvede, plesnivce, vo všeobecnosti fauna a flóra Vysokých Tatier,“ naznačil Kromka.Poukázal tiež na novinku, ktorou je termoizolačná vložka na kupole. Podľa jeho slov zabezpečuje stálu teplotu pri prácach, a tiež to, že stavba vydrží dlhšie v pôvodnom stave a bude sa topiť pomalšie.Vlani mal dóm podobu Chrámu Kristovho vzkriesenia v Petrohrade, vybudovali ho z 225 ton ľadu. Videlo ho však omnoho menej návštevníkov ako počas predošlých rokov.Hoci ho vtedy sprístupnili v novembri, v rámci preventívnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ho museli v posledný deň roka zatvoriť.Opätovne ho pre verejnosť otvorili v závere apríla, pričom jeho sezóna trvala netradične do konca mája.