Federálny sudca bráni Trumpovi presadiť zákaz azylu pre imigrantov

Washington 20. novembra (TASR) - Americký federálny sudca zablokoval rozhodnutie administratívy prezidenta Donalda Trumpa odmietnuť právo na azyl imigrantom, ktorí nelegálne prekračujú južnú hranicu USA. Informáciu priniesla vo svojej utorkovej správe agentúra AP.Federálny sudca Jon S. Tigar vydal v pondelok miestneho času dočasný príkaz, zmierňujúci predmetné nariadenie po tom, ako si vypočul argumenty Americkej únie občianskych slobôd (ACLU) a Centra pre ústavné práva (CCR). Obe organizácie podali spoločne tento mesiac žalobu na zákaz udeľovania azylu zo strany Trumpovej administratívy, ktorá sa takýmto spôsobom pokúšala reagovať na medializované informácie o karaváne migrantov, smerujúcej k južným hraniciam USA.Ešte 9. novembra vydal prezident Trump nariadenie, podľa ktorého ktokoľvek, kto prekročí nelegálne južnú hranicu Spojených štátov, nebude mať nárok na udelenie azylu. Toto nariadenie by potenciálne mohlo zabrániť tisíckam migrantov, ktorí nelegálne prekračujú hranice USA, legálne sa vyhnúť deportácii. Ako však uviedol právnik Centra pre ústavné práva Baher Azmy:Administratíva prezidenta Trumpa argumentuje okrem iného najmä tým, že prichádzajúce karavány predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť.Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS), ktoré má na starosti colnú službu a ochranu hraníc, uviedlo, že od vstupu Trumpovho nariadenia do platnosti bolo mimo oficiálnych hraničných prechodov zatknutých 107 ľudí. Predstavitelia ministerstva neuviedli, ako presne sú momentálne riešené prípady týchto zadržaných osôb. DHS ďalej uviedlo, že chce, aby migranti pri prekračovaní hranice používali oficiálne prechody. Tie sú však často podľa agentúry AP preplnené a žiadatelia o azyl v USA musia čakať niekedy až niekoľko týždňov, kým sa dostanú na rad.Podľa odhadov DHS žiada až 70.000 ľudí ročne o azyl mimo oficiálnych hraničných prechodov. Problém nelegálnej migrácie do USA predstavuje pritom jednu z hlavných politických agend prezidenta Trumpa.