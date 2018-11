Požiar v Kalifornii má už 79 obetí, na zozname nezvestných je 700 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paradise 20. novembra (TASR) - Lesný požiar vyčíňajúci na severe amerického štátu Kalifornia si vyžiadal už najmenej 79 obetí na životoch. Po nájdení ďalších tiel to v pondelok oznámili miestne úrady.Počet ľudí, ktorí sú nezvestní, však znížili na približne 700. Podľa úradov mnohí z ľudí na zozname môžu byť v bezpečí alebo si nie sú vedomí, že ich nahlásili ako nezvestných.Úrad šerifa okresu Butte oznámil, že do niektorých obcí v blízkosti požiarom spustošeného mesta Paradise môžu opäť vstúpiť obyvatelia, ale musia byť zásobení jedlom, vodou a palivom a cesty by mali využívať len v prípade nutnosti. V oblasti stále pracujú hasiči na odstraňovaní spadnutých stĺpov elektrického vedenia či spálených stromov.Rozsiahly lesný požiar v okrese Butte, známy pod označení Camp Fire (Táborák), vypukol 8. novembra na úpätí pohoria Sierra Nevada severne od mesta Sacramento. Podľa AP ide o lesný požiar s najtragickejšou bilanciou v Spojených štátoch za najmenej posledné storočie. K bilancii patrí okrem obetí aj takmer 12.000 zničených domov. Požiar spálil zatiaľ 611 štvorcových kilometrov a hasiči ho mali v pondelok zo 70 percent pod kontrolou.