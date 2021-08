Federer je jediný štyridsiatnik v najlepšej stovke, stále je váženou osobnosťou svetových dvorcov

Číselný prehľad kariéry

Hodnotné aj najmenšie čísla

Robert sa teší z vnúčat

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.8.2021 (Webnoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer oslavuje štyridsiatku a hoci už nezískava tituly na veľkých turnajoch, stále je členom elitnej desiatky rebríčka ATP a váženou osobnosťou svetových dvorcov.Oficiálny web ATP Tour si okrúhle výročie jedného z najväčších tenistov všetkých čias pripomenul štatistikami z jeho obdivuhodnej kariéry, pričom každú napasoval k nejakému číslu od 1 po 40."Štyridsaťročný Federer je jediný tenista v tomto veku nielen v najlepšej svetovej desiatke, ale aj stovke rebríčka FedEx ATP Rankings. V tejto elitnej skupine sa nepretržite nachádza od 11. októbra 1999 bez toho, aby z nej čo len raz vypadol," informoval web ATPtour.com.Námatkovo z ďalších dôležitých kariérnych míľnikov charizmatického Švajčiara: ako 36-ročný bol poslednýkrát svetová jednotka, ako 38-ročný vyhral zatiaľ posledný 103. titul vo dvojhre na domácom podujatí Swiss Indoors v rodnom Bazileji.Tridsaťjednotka označuje počet turnajov v jeho kariére, ktoré vyhral aspoň raz a devätnástka počet krajín, v ktorých to dosiahol. Výnimočná v jeho kariére je aj dvadsaťdeviatka, presne za toľko dní stihol Federer v roku 2004 vyhrať tri turnaje na troch rozličných povrchoch (Wimbledon na tráve, Gstaad na antuke a Toronto na tvrdom povrchu).Dvadsaťšestka označuje počet turnajov, ktoré vyhral v halových podmienkach, čo je rekordné číslo medzi aktívnymi hráčmi. Špeciálna je aj dvadsaťštvorka, v rokoch 2003 - 2005 vyhral 24 finálových zápasov za sebou a stále to bolo proti hráčom z najlepšej svetovej desiatky."Fanúšikovia Federera dobre vedia, že dvadsiatka znamená počet grandslamových titulov, ktoré získal a devätnástka zasa počet titulov na tráve. Je to o desať viac ako má druhý najlepší tenista na tomto povrchu v otvorenej ére tenisu Pete Sampras. Zaujímavé sú aj čísla 13 a 12. Prvé znamená počet zápasov, ktoré vyhral vo svojej prvej profesionálnej sezóne 1999 a dvanásť turnajových titulov je zasa najviac v celej jeho kariére v rovnakej sezóne. Dosiahol ich v roku 2006," pripomenul web ATP.Veľkú hodnotu majú aj najmenšie čísla vo výpočte úspechov v kariére fenomenálneho tenistu. Päťka znamená počet rokov, v ktorých bol na konci roka svetovou jednotkou (2004 - 2007 a 2009), trojka zasa tri triumfy na grandslamových turnajoch v jednom roku, čo sa mu podarilo dovedna trikrát (2004, 2006 a 2007). Okrem Federera to dokázal už len Novak Djokovič.Dvojka predstavuje počet turnajov na okruhu ATP, ktoré Federer ovládol desaťkrát, ide o už spomenutý Swiss Indoors v bazileji a Noventi Open na tráve v nemeckom Halle. Jednotkou rebríčka bol Švajčiar 310 týždňov.Keď sa jeho otca Roberta švajčiarsky Blick spýtal, či si uvedomuje, že jeho syn má už 40 rokov, 75-ročný otec odpovedal: "Áno, uvedomujem si, že som takmer dvakrát taký starý ako on, čo som predtým neriešil. Ale podstatné na jeho veku je, že má deti a my vnúčatá. Oni sú naše hviezdy na tenisovom nebi a nie ich otec. Samozrejme, aj jeho máme veľmi radi."Robert Federer dostal aj otázku, či ho syn naučil hrať tenis alebo on jeho. "Keď som bol mladý, nemal som čas na tenis ani futbal, lebo som musel pracovať. Naučil som sa ho hrať až ako 25-ročný, čo sa mi neskôr zišlo pri výchove syna. Či som ho naučil hrať tenis, musia posúdiť iní. Asi však áno, keď to dotiahol na svetovú jednotku," podotkol s úsmevom Robert Federer.