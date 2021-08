Koeman sa teší na výzvu v podobe Barcelony bez Messiho

Tréner futbalistov FC Barcelona sa neobáva o budúcnosť tímu ani po odchode Lionela Messiho. Ronald Koeman verí, že ak sa tím zomkne, má dostatočnú kvalitu, aby sa prispôsobil novej ére. Prvú skúšku jeho zverenci zvládli, keď v príprave zvíťazili nad Juventusom Turín 3:0.





Messi sa nedohodol s blaugranas na novej zmluve a definitívne ukončil svoje 21-ročné pôsobenie v Katalánsku. Barcelona má veľké finančné problémy a nemohla si dovoliť jeho plat. Koeman je však presvedčený, že vďaka talentom i novým posilám sa mu podarí udržať úroveň mužstva.„S novými hráčmi i našimi mladými, ktorí sú budúcnosťou klubu, máme skvelý tím. Som presvedčený, že ponúkneme fanúšikom mnoho radosti. Ak všetci priložia ruku k dielu a budú ochotní obetovať sa pre tím, môžeme dosiahnuť maximum. Všetci vieme, čo to znamená hrať za Barcelonu."Katalánci zvládli prvú skúšku bez Messiho prekvapujúco dobre. V prvom zápase prípravného turnaja o Gamperov pohár zdolali Juventus, aj s Cristianom Ronaldom v zostave, hladko 3:0. Úvodný gól strelil nový hráč Barcelony Memphis Depay už v 3. minúte. V druhom polčase sa presadil Martin Braithwaite a skóre uzavrel v nadstavenom čase 21-ročný Ricard Puig. Kapitánsku pásku prevzal po Messim skúsený stredopoliar Sergio Busquets.„Stať sa kapitánom Barcelony, najlepšieho klubu na svete, je česť. Mal som v tomto smere veľké vzory ako Carlesa Puyola, Andresa Iniestu a samozrejme Lea. Toho by som chcel zvlášť zmieniť a poďakovať sa mu za to, že priviedol Barcu na úplný vrchol," povedal Busquets podľa agentúry AFP.Podľa zahraničných médií bude Messi pokračovať v Paríži St. Germain. Už v pondelok by mal pricestovať do francúzskej metropoly, v ktorej po lekárskej prehliadke podpíše zmluvu. Tento scenár nevylúčil ani samotný Messi, no počas nedeľnej emotívnej tlačovej konferencie zdôraznil, že ide iba o jednu z možností.