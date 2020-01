Federer je v treťom kole Australian Open, unavený Krajinovič mu zobral iba šesť gemov (video)

Federerovo 99. víťazstvo v Melbourne

Krajinovičov päťseťák s Halysom

Australian Open - dvojhra mužov - 2. kolo



streda



22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer ako víchor preletel do 3. kola dvojhry na Australian Open v Melbourne. V 2. kole potreboval iba 92 minút na zdolanie Srba Filipa Krajinoviča, ktorému povolil iba šesť gemov. Zápas sa skončil triumfom favorita 6:1, 6:4, 6:1.Tridsaťosemročný rodák z Bazileja premenil tretí mečbal pri podaní súpera. O jedenásť rokov mladšiemu súperovi sedemkrát vzal jeho servis a vo víťazných úderoch dominoval 42:22, na esá to bolo rovnako jednoznačné 14:4.Šesťnásobný šampión Australian Open Federer dosiahol už 99. singlové víťazstvo v hlavnej súťaži v Melbourne. Hrá ju pravidelne od roku 2000."Som veľmi šťastný, lebo som zahral dobre. Cítil som sa na dvorci uvoľnene, vychádzala mi moja rýchla hra. Tvrdo som pred touto sezónou trénoval, dúfam, že sa to vyplatí. Som spokojný a teším sa na ďalší zápas," skonštatoval Roger Federer v prvom pozápasovom rozhovore s Johnom McEnroeom.Federer v súboji s Krajinovičom vyťažil aj z toho, že jeho súper deň predtým absolvoval náročný päťsetový súboj s Francúzom Quentinom Halysom.Trval takmer 4 hodiny, zatiaľ čo on oddychoval. "Nebolo úplne férové, že súper hral včera tak dlho a dnes znova. To mi určite pomohlo. Je mi to trochu ľúto, ale človek musí využiť každú šancu, ktorá sa naskytne," reagoval 20-násobný grandslamový víťaz.Najbližším súperom Federera bude Austrálčan John Millman (47 v rebríčku ATP), s ktorým má zápasové skóre 2:1. Prehral s ním v štyroch setoch pred dvoma rokmi na US Open v zápase, ktorý sa hral v úmornej horúčave. "Takmer som tam vtedy omdlel. Tento hráč je jeden z fyzicky najlepšie pripravených a najodolnejších na okruhu. Bude to ťažká prekážka v jeho domácom prostredí," zamyslel sa Federer.