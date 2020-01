Šporar priletel do Lisabonu, portugalský klub má „belasým“ zaplatiť sedem miliónov eur

Zmluva na 4,5 roka

22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovinský futbalový útočník Andraž Šporar podľa portugalského webu abola.pt v utorok neskoro večer priletel do Lisabonu, aby v priebehu stredy podstúpil lekársku prehliadku a následne spečatil svoj prestup z tímu slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava do tamojšieho klubu Sporting Lisabon.Pre 25-ročného rodáka z Ľubľany je údajne pripravená zmluva na 4,5 roka, portugalský klub má "belasým" zaplatiť 7 miliónov eur.Táto suma podľa spomenutého zdroja ešte môže narásť o bonus v podobe ďalšieho milióna eur v prípade, ak Šporar v novom pôsobisku naplní stanovené gólové ciele.Generálny riaditeľ "belasých" Ivan Kmotrík ml. už minulý týždeň priznal, že klub z Tehelného poľa rokuje so Sportingom, v ktorom rozbehli profesionálnu kariéru aj neskorší najlepší svetoví futbalisti Cristiano Ronaldo a Luís Figo.Šporar v uplynulom kalendárnom roku strelil v 46 zápasoch až 36 gólov. O jeho služby sa podľa medializovaných správ údajne zaujímali škótsky Celtic Glasgow, ukrajinský klub Dynamo Kyjev či anglický Bristol City, samotný Kmotrík ml. priznal interes z krajín ako Anglicko, Španielsko či Francúzsko.