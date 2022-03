Federer strhol na seba pozornosť pretekárok v Lenzerheide, fotku si s ním utekala spraviť aj Vlhová (video)

Za Federerom utekala aj Shiffrinová

Lyžuje už len jeho žena a deti

Chýbať bude v celej jarnej časti sezóny

5.3.2022 (Webnoviny.sk) - Účastníčky Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom Lenzerheide prekvapil svojou prítomnosťou v cieli superobrovského slalomu legendárny tenista Roger Federer. Švajčiar je pre mnohé z nich športovým vzorom, vrátane slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej . Domáca superstar okamžite na seba strhla pozornosť."Keď som ho tam uvidela, povedala som si wauu... Deväťdesiatdeväť percent ľudí majú radi Federera a určite aj ja. Pôjdem za ním a urobím si s ním fotku," komentovala pre RTVS jeho prítomnosť Slovenka, ktorá v pretekoch super-G obsadila 18. miesto.“Nikdy som ho nevidela naživo, tak som si povedala, že dnes mu aspoň podám ruku,“ tešila sa jeho krajanka Wendy Holdenerová. O dvadsaťnásobného grandslamového šampióna sa zaujímala aj líderka Svetového pohára Mikaela Shiffrinová . Američanka v pretekoch obsadila druhé miesto, čím sa na čele priebežného hodnotenia odpútala od svojej prenasledovateľky Petry Vlhovej o 67 bodov.“Keď som sa na štarte dozvedela, že je Roger v cieľovom priestore, vedela som, že sa musím ponáhľať, aby som bola čo najrýchlejšie pri ňom,“ priznala Shiffrinová v dobrej nálade pre RTVS. Neskôr ich televízne kamery zachytili, ako chvíľu zotrvali v družnom rozhovore.Preteky na zatočenej a hrboľatej trati v Lenzerheide boli jedny z najťažších v celej sezóne. Z prvých desiatich mien prišlo do cieľa iba päť.“Na začiatku mi bolo ľúto, že toľko pretekárok vypadlo. Dúfam, že sú všetky v poriadku. Aj ja som bol ten, čo vždy lyžoval rýchlo. Preto to nerobím už od roku 2008, ale moja žena Mirka s deťmi lyžujú,“ uviedol švajčiarsky tenista, ktorý plánuje návrat na kurty až na jeseň tohto roku. Uviedol to pre švajčiarsku televíziu SRF.V takom prípade by 40-ročný Švajčiar nestihol obľúbený Wimbledon, ale predstaviť by sa mal na exhibičnom podujatí Laver Cup a možno aj na domácom halovom podujatí Swiss Indoors v jeho rodisku Bazileji.Federer dlhodobo pauzuje od leta minulého roka pre problémy s kolenom. Postupne vynechal olympijský turnaj v Tokiu, US Open v New Yorku aj januárový Australian Open v Melbourne a vyzerá to tak, že bez neho bude aj celá jarná časť sezóny 2022.