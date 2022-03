Horanský si trúfa aj na Sinnera a tvrdí, že pred úžasnými divákmi nezáleží na tom, proti komu hrá (video)

Prežíva najlepší pocit na svete

Hrať doma je veľkou výhodou

Do zápasu proti Sinnerovi dá všetko

5.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Horanský vstúpil do súboja s Lorenzom Sonegom ako 203. hráč rebríčka s jediným víťazným zápasom na hlavnom okruhu ATP v celej kariére. Napriek tomu nečakane zdolal favorizovaného súpera 7:6 (2), 6:3, ktorý bol nedávno v semifinále turnaja v Buenos Aires, a postaral sa o vyrovnávajúci bod Slovenska proti Taliansku v kvalifikačnom súboji o postup na finálový turnaj Davisovho pohára.Zásluhou Horanského je po piatku v bratislavskom NTC všetko otvorené a Slováci sú rovnako blízko k víťazstvu ako favorizovaní Taliani."Prežívam úžasné chvíle. Vyhrať taký náročný zápas pred domácimi divákmi je ten najlepší pocit pre tenistu. Publikum mi veľmi pomohlo," cituje Horanského po triumfe nad 21. hráčom rebríčka ATP oficiálny web Davisovho pohára.Doteraz jediným zápasom Horanského proti tenistovi z najlepšej tridsiatky renkingu ATP bol jeho súboj s Kanaďanom Denisom Shapovalovom v Davisovom pohári 2019, prehral s ním 4:6, 5:7."Som pozitívne prekvapený z toho, ako som hral. Celý týždeň som trénoval na vysokej úrovni. Poznám povrch, trénujeme tu celý rok, takže je výhodou hrať doma. Veril som si a to bolo najdôležitejšie," pokračoval Horanský.Dosiaľ v kariére z hráčov svetovej päťdesiatky zdolal iba Portugalčana Joaa Sousu pred štyrmi rokmi na podujatí ATP vo francúzskom Lyone, Sousa bol vtedy na 48. priečke. Už v sobotu bude mať zrejme ďalšiu šancu šokovať tenisový svet.Tentoraz sa postaví proti svetovej jedenástke Jannikovi Sinnerovi, ktorý je reálne ešte lepší tenista ako jeho piatkový súper Sonego. Ešte predtým od 15.00 h sa vo štvorhre predstavia slovenskí špecialisti Filip Polášek Igorom Zelenayom proti Simonemu Bolellimu a Stefanovi Travagliovi.Bratislavský súboj by mal ukončiť singlový duel Norberta Gombosa s Lorenzom Sonegom. Je možné, že až tento zápas rozhodne o celkovom víťazovi."Pred týmto fantastickým obecenstvom nezáleží na to, kto proti mne nastúpi. Ani nemusím rozmýšľať o tom, že dám všetko do každého úderu. Také niečo sa môže stať len keď hráte pre svoju krajinu," podotkol Horanský pre daviscup.com.