Fehérváry kuriózne skóroval po prvý raz v play-off, Washington však prehral v New Yorku (video)

Do korčule ho trafil puk

Rempe mal premiérový zápas

Černák so štyrmi bodyčekmi

22.4.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry strelil prvý gól Washingtonu Capitals v play-off zámorskej NHL v tejto sezóne. Dvadsaťštyriročný obranca v 28. minúte tečoval strelu Toma Wilsona a znížil náskok New Yorku Rangers na 1:3.Keďže Capitals už ďalší presný zásah nepridali, v tretej tretine Chris Kreider spečatil na 4:1 pre "jazdcov" v prvom súboji 1. kola play-off Východnej konferencie.Fehérváry strelil svoj prvý gól v deviatom zápase play-off v kariére tak, že ho do korčule trafil puk vypálený Wilsonom a práve slovenský obranca zmenil jeho smer za chrbát Igora Šesťorkina. Celkovo strávil rodák z Bratislavy na ľade 23:40 min a okrem gólu si pripísal tri strely na bránku, tri bloky a jeden bodyček.„Keď som videl šancu dostať sa pred bránku, využil som ju, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať. Zvyčajne sa však udejú dobré veci. Ani neviem, či ma puk trafil, ale potom šiel do bránky. Som veľmi šťastný, že to vyšlo. Budem sa častejšie snažiť chodiť pred bránku," uviedol Martin Fehérváry v pozápasovom rozhovore na webe Capitals.Prvé víťazstvo NY Rangers nad Washingtonom zariadili hráči zo štvrtého útoku. Jimmy Vesey mal gól aj asistenciu, Barclay Goodrow pridal dve gólové prihrávky a Matt Rempe vo svojom premiérovom zápase v play-off v kariére strelil prvý gól. Pritom 21-ročný Rempe je známy najmä svojou fyzickou hrou.„Všetci poznáme jeho príbeh a vieme, čo priniesol do tohto tímu. Hráčom dodáva energiu, stará sa o vzrušenie. Je skvelé, že náš štvrtý útok prispel toľkými bodmi. Profituje z toho celé mužstvo," vyhlásil kapitán Newyorčanov Jacob Trouba V druhom nedeľňajšom zápase 1. kola play-off Florida Panthers zdolala Tampu Bay Lightning v zostave s Erikom Černákom 3:2. Slovenský obranca sa počas takmer devätnástich minút na ľade prezentoval štyrmi bodyčekmi, štyrmi zblokovanými strelami a jednou pluskou.V Západnej konferencii sa v gólovej prestrelke zrodilo víťazstvo Winnipegu Jets nad Coloradom Avalanche (7:6) a Vancouver Canucks zvíťazil nad Nashvillom Predators (4:2), keď otočil z 1:2 po dvoch tretinách. Víťazné tímy vedú 1:0 vo svojich sériách.