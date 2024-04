Real má po El Clasicu titul na dosah, Xavi: Nespravodlivý výsledok

Futbalisti Realu Madrid majú po El Clasicu titul v španielskej lige na dosah. V nedeľu dokázali v prestížnom súboji na domácej pôde dvakrát zmazať náskok Barcelony a Jude Bellingham im gólom v nadstavení na 3:2 zabezpečil 11-bodový náskok na čele tabuľky. Šesť kôl pred koncom tak boj o obhajobu už považuje za stratený aj kouč Barcelony Xavi Hernandez, podľa ktorého je však výsledok nespravodlivý a absenciu gólovej technológie v La Lige označil za hanbu.





"Ak chceme byť najlepšou ligou na svete, potrebujeme aj v tomto napredovať a takúto technológiu musíme mať. Je to hanba," vrátil sa po zápase Xavi k momentu z 28. minúty za stavu 1:1, keď Lamine Yamal po rohovom kope loptu šikovne tečoval a brankár domácich Andrij Lunin ju možno vytiahol už spoza bránkovej čiary. Arbitri však ani po dlhom skúmaní s pomocou VAR nedokázali potvrdiť, že lopta bola celým objemom za čiarou a tak sa pokračovalo za nezmeneného stavu. "Deň pred zápasom som vyjadril nádej, že rozhodca neurobí žiadnu chybu a že zostane v tomto šlágri nepovšimnutý, ale nič z toho sa nestalo. Nebol to spravodlivý výsledok. Všetci to videli," zdôraznil Xavi. K spornej situácii sa vyjadril a brankár Marc-Andre ter Stegen: "Je to hanba pre futbal, nemám slov. V tomto svete sa točí toľko peňazí a chýbajú na to, čo je najdôležitejšie."Xavi však jedným dychom vyzdvihol aj vydarenú ligovú kampaň Realu Madrid, ktorý zatiaľ prehral v tomto ročníku najvyššej súťaže jediný duel ešte v septembri s Atleticom Madrid a odvtedy nenašiel premožiteľa v 26 ligových stretnutiach: "Real má mimoriadnu sezónu s jedinou prehrou. K tomu mu treba zagratulovať, titul má prakticky vo vrecku. Samozrejme, že to nevzdáme, kým malá šanca žije, ale už je vlastne rozhodnuté. Za náš výkon sme si dnes určite zaslúžili viac. Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať, ale nedá sa nič robiť." Barcelona tak s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí sezónu bez zisku akejkoľvek trofeje, v Lige majstrov vypadla minulý týždeň vo štvrťfinále s PSG po domácej prehre 1:4.Barcelona sa proti Realu ujala vedenia už v 6. minúte po chybe Lunina. Raphinha zakrútil z rohového kopu loptu na zadnú žrď, kde na ňu brankár Realu nedosiahol a Andreas Christensen hlavičkoval do odkrytej brány - 0:1. Real vyrovnal po štvrťhodine hry, rozhodca po zákroku Paua Cubarsiho na Lucasa Vazqueza ukázal na biely bod a pokutový kop premenil Vinicius Junior. Dráma gradovala v druhom polčase. V 69. minúte dostal priestor na strelu Yamal, Lunin vyrazil loptu iba pred seba, kde ju striedajúci Fermin Lopez upratal do siete - 1:2. Real opäť rýchlo odpovedal, po skákavom centri Viniciusa vyrovnal na zadnej žrdi Vazquez. Vinicius mohol nakloniť misky váh na stranu madridského klubu, ale jeho dravý únik zastavil Ter Stegen. Real rozhodol v prvej minúte nadstaveného času - Brahim Diaz vyviezol loptu zo stredu ihrisku až pred šestnástku, posunul ju na Vazqueza, ten presným prízemným centrom našiel voľného Bellinghama, ktorý loptu s prehľadom poslal pod brvno a zariadil triumf Los Blancos.Vazquez mal prsty vo všetkých góloch Realu, pre svoj tím zariadil penaltu a potom pridal gól i asistenciu. "Prežili sme s našimi fanúšikmi skvelý večer. Bojovali sme až do konca a ani na chvíľu sme si nepripúšťali, že by sme mohli prehrať. Urobili sme obrovský krok k zisku titulu. Táto sezóna pre nás vyzerá veľmi dobre, potrebujeme to ešte dokončiť a ísť si pre trofeje," povedal pre klubovú televíziu Vazquez, ktorého tím sa cez obhajcu Manchester City dostal minulý týždeň do semifinále Ligy majstrov. "Hral výborne," pochválil Vazqueza tréner Carlo Ancelotti a vyzdvihol aj autora víťazného gólu Bellinghama, ktorý v drese Realu gólovo mlčal vyše dva mesiace, no s 21 zásahmi vo všetkých súťažiach je stále najlepší strelec tímu v tejto sezóne. "Dlhší čas neskóroval, ale teraz strelil gól, ktorý môže byť kľúčový v boji o titul," vyhlásil kormidelník Realu na adresu 20-ročného anglického stredopoliara, ktorý dvoma gólmi rozhodol aj októbrové ligové El Clasico v Barcelone (2:1)."Titul je teraz oveľa bližšie. Bol to nesmierne dôležitý zápas, chceli sme ho vyhrať a to sa nám podarilo. Vyrovnaný duel proti silnému súperovi, ktorý robil všetko pre to, aby sa opäť vrátil do boja o titul. Som na mužstvo mimoriadne hrdý, pretože proti City a proti Barcelone to boli dva veľmi náročné zápasy za sebou a oba sme zvládli. Teraz sa musíme koncentrovať na záverečnú časť sezóny, ale máme to dobre rozbehnuté," uviedol Ancelotti, ktorého zverenci zdolali Barcelonu vo všetkých troch vzájomných stretnutiach v sezóne - dvakrát v lige i vo finále Španielskeho superpohára.