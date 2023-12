Fehérváry sa dočkal premiérového zásahu v aktuálnej sezóne NHL, príležitosť využil proti Caroline Hurricanes (video)

Nezostal prekvapený

18.12.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa dočkal premiérového presného zásahu v aktuálnom ročníku zámorskej NHL 2023/2024. Dvadsaťštyriročný rodák z Bratislavy sa strelecky presadil v nedeľňajšom dueli na ľade Caroliny Hurricanes , v ktorom mužstvo slovenského zadáka Washington Capitals triumfovalo 2:1 po samostatných nájazdoch.Fehérváry skóroval v polovici druhej tretiny bleskovou strelou ponad lapačku súperovho gólmana po prihrávke od Toma Wilsona „Videl som možnosť zapojiť sa do protiútoku. Neviem, či som zakričal, alebo ma Tom videl... Dostal som puk a potom som zbadal, že obrancovia pokryli Alexa Ovečkina . Nezostal som prekvapený, tak som vystrelil a padlo to tam,“ povedal Fehérváry podľa oficiálneho webu profiligy.Slovenský obranca strelil v NHL gól po dlhých deviatich mesiacoch. Proti Caroline to bol jeho 15. presný zásah v NHL, pričom skóroval po prvý raz od 17. marca, keď sa strelecky presadil v dueli proti St. Louis Blues „Martin mi akosi nedal inú možnosť, ako mu prihrať. Jeho strela bola perfektná,“ poznamenal Fehérváryho spoluhráč Wilson.Fehérváry bol v stretnutí súčasťou jedného nepríjemného momentu, keďže jeho ľavá korčuľa v druhej tretine porezala na tvári kapitána Hurricanes Jordana Staala. Ten sa však nakoniec v tretej časti hry vrátil na striedačku a stretnutie dohral.