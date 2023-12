NHL: Fehérváry strelil prvý gól v sezóne, Devils s Nemcom prehrali (video)

Slovenský hokejista Martin Fehérváry strelil prvý gól v tejto sezóne zámorskej NHL. Obranca pomohol presným zásahom k triumfu Washingtonu na ľade Caroliny 2:1 po samostatných nájazdoch. Bodovo naprázdno vyšiel Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo s Anaheimom 1:5. V drese hostí sa blysol hetrikom Adam Henrique.



Hurricanes viedli od 28. minúty, keď sa presadil Sebastian Aho. Fehérváry však o necelé štyri minúty vyrovnal na 1:1. Tom Wilson prihral slovenskému obrancovi, ktorý sa dostal medzi kruhy a prekonal brankára Piotra Kočetkova. V nájazdoch rozhodol hneď v prvej sérii Jevgenij Kuznecov. "Je to skvelé víťazstvo, je to víťazstvo charakteru," povedal pre nhl.com útočník Washingtonu Tom Wilson.



Fehérváry zaznamenal 15. presný zásah v kariére a prvý od 17. marca, keď skóroval proti St. Louis Blues. Opäť nastúpil v prvej obrannej dvojici Capitals so skúseným Johnom Carlsonom, strávil na ľade 23:34 minúty, počas ktorých zaznamenal jednu strelu a plusový bod. Dvadsaťštyriročného zadáka zároveň vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Fehérváry nastúpil v tejto sezóne na 23 duelov a získal 5 bodov (1+4). Washington vyhral tretí z uplynulých piatich stretnutí.





Devils s obrancom Nemcom podľahli Anaheimu 1:5. Veľkú zásluhu na prvom triumfe Ducks v riadnom hracom čase od 14. novembra mal Henrique, ktorý dosiahol prvý hetrik v kariére. Kanadský útočník si predtým paradoxne obliekal sedem sezón dres New Jersey. "Je to špeciálne. Toto miesto bolo pre mňa špeciálne dlhú dobu. Mám odtiaľto veľa skvelých spomienok. Je úsmevné, že som prvý hetrik dosiahol práve tu." Devätnásťročný slovenský obranca odohral 23:00 minút a bol druhým najvyťažovanejším hráčom tímu. V zápase si pripísal tri "mínusky" a aj tri strely.



Nathan MacKinnon prispel štyrmi bodmi (2+2) k triumfu Colorada nad San Jose 6:2. Kanadský útočník predĺžil svoju bodovú sériu na 15 zápasov. "Cítim sa veľmi dobre. Robím veľa práce mimo klziska, ktorú nikto nevidí a práve teraz sa to vypláca," uviedol 28-ročný Kanaďan. Za Sharks sa dvakrát presadil Čech Tomáš Hertl.



Vegas zdolal Ottawu 6:3 a potvrdil pozíciu najlepšieho tímu v lige. V drese obhajcu titulu zaznamenal Jack Eichel gól a asistenciu a bodoval v desiatom stretnutí v rade. "Má dobrú energiu. Jeho nohy sú skvelé. Odohral o pár minút viac, než je ideálne, ale keď má také nohy a idú mu, tak mu treba dať priestor," povedal o Eichelovi tréner Vegas Bruce Cassidy. Kapitán Mark Stone dosiahol tri asistencie. Domácim sa po prvom inkasovanom góle zranil brankár Adin Hill, ktorý vynechal predchádzajúcich sedem zápasov pre zranenie v dolnej časti tela, predviedol dva zákroky. Jeho náhradník Logan Thompson mal 20 úspešných zákrokov. Zranenie Hilla klub nekomentoval, počká si na vyšetrenia.



Vancouver uspel na ľade Chicaga 4:3 vďaka trom presným zásahom v druhej tretine. "Prvá tretina sa mi nepáčila. Druhú považujem za našu najlepšiu za uplynulé obdobie, bola to dobrá odpoveď. Rozprávali sme sa o držaní puku, korčuľovaní, mali sme vyhrať nejaké súboje. V prvej časti sme boli zjavne ospalí," povedal tréner Canucks Rick Tocchet. Brock Boeser strelil svoj 23. gól v tejto sezóne a spolu s Austonom Matthewsom z Toronta sú na čele tabuľky strelcov. Tyler Myers a J.T. Miller mali zhodne po dve asistencie. Za domácich dvakrát skóroval Nick Foligno. Philipp Kurashev a prvý muž tohtoročného draftu Connor Bedard si pri oboch góloch pripísali asistencie.

NHL - sumáre:



Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Góly: 10. Foligno (Anderson), 21. Foligno (Bedard, Kurashev), 47. Guttman (Bedard, Kurashev) – 19. Pettersson (Miller, Hronek), 24. Joshua (Garland, Blueger), 24. Boeser (Miller, Myers), 36. Michejev (Myers, Suter). Brankári: Mrázek - Demko, strely na bránku: 28:26.



Carolina Hurricanes - Washington Capitals 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 28. Aho (Jarvis) - 32. FEHÉRVÁRY (Wilson, Strome), rozh. nájazd Kuznecov. Brankári: Kočetkov - Kuemper, strely na bránku: 29:21.



New Jersey Devils - Anaheim Ducks 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Góly: 40. McLeod (Lazar, Bastian) – 22. Henrique (Minťukov, Killorn), 32. Henrique (Minťukov, Terry), 45. Killorn (LaCombe, Fowler), 50. Terry (Killorn, Fowler), 55. Henrique. Brankári: Schmid - Gibson (41. Dostál), strely na bránku: 29:27.



Colorado Avalanche - San Jose Sharks 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Góly: 8. Ničuškin (Drouin, MacKinnon), 13. Rantanen (MacKinnon, Toews), 19. Wood (Colton, Drouin), 24. MacKinnon, 50. Johansen (Jones, Cogliano), 56. MacKinnon – 30. Hertl (Granlund, Barabanov), 51. Hertl (Eklund, Granlund). Brankári: Georgijev - Blackwood, strely na bránku: 29:27.



Vegas Golden Knights - Ottawa Senators 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Góly: 2. Eichel (Barbašev, Hutton), 14. Marchessault (Howden, McNabb), 30. Roy (Hutton), 32. Stephenson (Stone), 40. Barbašev (Hague, Stone), 46. Karlsson (Stone, Eichel) – 7. Norris (Stützle, Batherson), 11. Greig (Giroux, Chychrun), 59. Tkachuk (Batherson, Norris). Brankári: Hill (Thompson) - Korpisalo, strely na bránku: 31:25.



Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 23:34 1 0 1 +1 1 0

Šimon Nemec (New Jersey) 23:00 0 0 0 -3 3 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/