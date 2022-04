Feherváryho zaradil expert medzi najlepších nováčikov, o jeho fantastickej hre prehovoril aj tréner Washingtonu

Fantastická hra mladého Slováka

Osem gólov v jednej sezóne

19.4.2022 - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry z tímu zámorskej NHL Washington Capitals sa v sezóne 2021/2022 čoraz viac dostáva do povedomia odborníkov v Severnej Amerike.Redaktor oficiálneho webu profiligy Mike Morreale ho dokonca zaradil do svojho rebríčka piatich najlepších nováčikov aktuálneho ročníka v kluboch z Metropolitnej divízie. Herný štýl slovenského beka vyzdvihol aj tréner mužstva z hlavného mesta USA Peter Laviolette. "Hrá fantasticky. Dokáže strieľať, korčuľovať aj prihrávať. Podľa mňa, čím dlhšie bude hrať v NHL, tým viac sa budú jeho ofenzívne štatisticky zlepšovať. Nemyslím si však, že útočná hra je pre neho prioritou. Bráni totiž veľmi dobre a využíva na to svoje veľmi dobré korčuľovanie, ale zároveň má schopnosti na to, aby bol produktívny aj v útoku," citoval web NHL.com Lavioletta.Fehérváry sa v spomenutom rebríčku ocitol spolu s útočníkmi Dawsonom Mercerom z New Jersey Devils, Sethom Jarvisom z Caroliny Hurricanes, Coleom Sillingerom z Columbusu Blue Jackets a klubovým spoluhráčom Connorom McMichaelom.Dvadsaťdvaročný Bratislavčan absolvoval v aktuálnom ročníku zámorskej NHL zatiaľ 72 stretnutí, strelil v nich osem gólov a pridal sedem asistencií. Zaznamenal tiež 18 plusových bodov.V prvom obrannom páre Capitals po boku Johna Carlsona trávi na ľade v priemere 19:42 minúty na zápas. S priemerným časom na ľade 1:51 min v oslabeniach mu patrí tretie miesto medzi obrancami Washingtonu.Jeho 228 bodyčekov je druhý najvyšší počet zo všetkých nováčikov v lige, so 111 zblokovanými strelami je medzi nováčikmi piaty.