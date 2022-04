Tragédia v rodine Cristiana Ronalda, s manželkou Georginou prišli o jedno z novonarodených dvojčiat

Chlapec po pôrode zomrel

Nečakaná tragédia

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo zažíva mimoriadne bolestné chvíle. Jeho partnerka Georgina Rodriguezová totiž na svet priviedla dvojičky, z nich však prežilo iba jedno z detí."S veľkým smútkom musíme oznámiť, že v pondelok zomrel náš malý chlapec. Je to tá najväčšia bolesť, akú môže rodič pociťovať. Narodenie dcérky nám však dáva silu, aby sme to zvládli a naďalej sa tešili zo života. Ďakujeme všetkým lekárom a sestričkám za ich profesionálnu starostlivosť a podporu. Sme zničení z tejto tragédie, preto vás prosíme o rešpektovanie nášho súkromia v tomto náročnom období," napísal Ronaldo na twitteri v spoločnom vyhlásení s jeho životnou partnerkou.Futbalová jednotka s Georginou Rodriguezovou tvoria pád od roku 2017. Vlani informovali verejnosť o tom, že očakávajú prírastok do rodiny a budú to dvojičky.Tragická správa zasiahla portugalského futbalistu len dva dni po tom, ako v anglickej Premier League zariadil hetrikom domáci triumf Manchestru United 3:2 nad Norwichom.Red Devils v utorok čaká dôležitý duel na pôde FC Liverpool a jeho súčasťou úplne pochopiteľne nebude šesťnásobný držiteľ Zlatej lopty Cristiano Ronaldo, po novom päťnásobný otec.