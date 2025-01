Feneš verí, že šance proti Fínsku sú vyrovnané: Začína sa nová súťaž

Šance slovenských hokejových reprezentantov do 20 rokov sú pred štvrťfinálovým súbojom MS s Fínskom vyrovnané. Pred štvrtkovým stretnutím to povedal tréner tímu Ivan Feneš. Slovenskí hokejisti nastúpia vo štvrťfinále proti Suomi vo štvrtok od 23.00 SEČ.





Mladých Slovákov čaká vo štvrtok večer repríza štvrťfinále z predošlého šampionátu, kde Fínom podľahli 3:4 po predĺžení. So severským tímom si naposledy zmerali sily pár dní pred prebiehajúcim turnajom, v prípravnom zápase prehrali jednoznačne 0:6. "Je to súper, s ktorým sme sa už za rok stretli trikrát. Raz sme vyhrali, dva razy sme prehrali. Je to hokejová krajina a my sme oproti ním taký trpaslík, ale verím, že budeme hrať o to s väčším srdcom," uviedol Feneš v rozhovore pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (IIHF).Slováci obsadili v B-skupine 3. miesto a základnú fázu uzavreli nedeľným duelom s Kazachstanom. V závere tretej tretiny prišli počas vlastnej presilovky o dvojgólový náskok a o ich triumfe rozhodol v predĺžení obranca Maxim Štrbák. Podľa Feneša sa však vo vyraďovacej fáze skupinové výsledky zmazávajú. "Vo štvrťfinále sa začína úplne nová súťaž a šance sú vyrovnané na oboch stranách. Bude to zápas o detailoch, možno rozhodnú presilové hry, využité oslabenia a hlavne výkony brankárov," dodal 47-ročný kouč.Jeho zverenci mali na Silvestra oddychový program. V priestoroch Veľvyslanectva SR v Ottawe absolvovali slávnostný obed, neskôr sa stretli so Slovákmi žijúcimi v Kanade a potom sa presunuli na spoločný teambuilding. Feneš si myslí, že práve stretnutie so slovenskými fanúšikmi bolo pre hráčov veľkou vzpruhou: "Možno sme až tak nevnímali ich podporu na ľade, ale keď sme videli to množstvo, ktoré prišlo za nami a dostali od nich pozitívnu energiu a podporu, bolo to úžasné." Motivácia hráčov je podľa trénera kľúčová: "Myseľ môže byť tým najväčším súperom, takže hlavy treba stopercentne pripraviť na odhodlaný výkon, ktorý nám prinesie vytúžený postup."