Cháru uvedú počas MS 2025 do Siene slávy IIHF

Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa dočká veľkej pocty. Víťaza Stanleyho pohára z roku 2011, dlhoročného reprezentanta a kapitána strieborných medailistov z MS 2012 uvedú do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v záverečný deň tohtoročných majstrovstiev sveta 25. mája v Štokholme. IIHF o tom informovala v piatok na svojej webstránke.





Okrem Cháru sa do exkluzívneho klubu dostane aj ďalších šesť významných hokejových osobností - bývalý švédsky brankár Henrik Lundqvist, dánsky center Frans Nielsen, český krídelník David Výborný, ako aj niekdajšie reprezentantky Kim Martinová-Hassonová zo Švédska a Vicky Sunoharová z Kanady. Do Siene slávy uvedú aj niekdajšieho funkcionára Kaia Hietarintu, bývalého prezidenta Fínskej hokejovej asociácie.IIHF na svojom webe charakterizuje Cháru ako jedného z najúspešnejších športovcov v slovenskej histórii. Ikonický obranca získal v sezóne 2008/09 prestížnu Norrisovu trofej pre najlepšieho zadáka NHL. V zámorskej profiloge odohral celkovo 24 sezón, počas ktorých zanechal za sebou mimoriadnu stopu. Vo februári 2022 sa stal obrancom s historicky najväčším počtom odohratých duelov v profilige - nastúpil v 1680 zápasoch. Štrnásť sezón strávil v Bostone, pričom všetky absolvoval s kapitánskym "céčkom". V roku 2011 sa stal iba druhým Európanom a prvým Slovákom, ktorý v pozícii kapitána doviedol tím k zisku Stanleyho pohára. Bruins priviedol do finále play off aj v roku 2019, v ňom však nestačili na St. Louis. Okrem Norrisovej trofeje má v zbierke aj Cenu Marka Messiera pre najlepšieho lídra súťaže. Pred ročníkom 2022/23 sa rozhodol ukončiť hráčsku kariéru.Chára sa výrazne presadil aj na medzinárodnej scéne. Slovensko reprezentoval na troch ZOH (2006, 2010 a 2014), siedmich MS a štartoval aj na dvoch Svetových pohároch (2004, 2016). Na MS vybojoval s reprezentáciou dve strieborné medaily - v roku 2000 a 2012, kde viedol národný tím v pozícii kapitána. "Céčko" mal na drese aj na ZOH 2010 a 2014 a MS 2001. Na MS 2012 ho vyhlásili za najlepšieho obrancu šampionátu.