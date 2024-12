Fenomén írskych pubov. Zoznámte sa s najlepšími v metropole whisky

Kelly's Pub od Grand kanálu, kadiaľ sa sudy whisky dodávali do celého sveta

Digan's Pub nie je len pub. Digan's je "kostol"

Ak máte chuť na tradičné írske jedlo, choďte do Brewery Tap

Kráľ medzi pubmi. Vitajte v The Old Warehouse

10.12.2024 (SITA.sk) -Živá hudba, najmä tradičné írske skladby hrané na husliach, gitarách alebo píšťalkách, je neoddeliteľnou súčasťou ich charakteru. Každý týždeň sa konajú koncerty a stretnutia na podporu komunitného ducha. Priateľské rozhovory pri pol litri Guinnessa alebo poháriku Tullamore D.E.W., slávnej miestnej whisky, ktorá sa tu destiluje od roku 1829, tvoria základ írskeho pubového zážitku. "V Tullamore bolo kedysi viac ako 40 tradičných pubov, čo je na naše malé mesto dosť veľa. Teraz ich zostáva asi 25. Je to spôsobené najmä pandémiou Covidu. Myslím si však, že máme stále čo ponúknuť," hovorí Eugene Kelly, majiteľ a nástupca rodiny miestneho Kelly's pubu. Pre obyvateľov mesta sú puby miestom, kde sa stretávajú priatelia, oslavujú úspechy, ale aj smútia nad stratami. V Tullamore puby jednoducho znamenajú viac ako len pitie – sú symbolom írskej hrdosti a pohostinnosti. Predstavíme vám tie najzaujímavejšie z nich.Kelly's Pub je jednou z najznámejších pubov v Tullamore a medzi miestnymi je považovaná za stálicu. Nachádza sa v samom centre mesta a láka návštevníkov nielen širokým výberom nápojov, ale aj príjemnou atmosférou a priateľským personálom. Pub si zachováva svoj tradičný írsky charakter – drevené obloženie, pohodlné lavičky a rustikálne dekorácie vytvárajú prostredie, v ktorom sa každý cíti ako doma. "Stretávanie sa s ľuďmi. To je hlavný cieľ a filozofia našej spoločnosti. Nie je to len o pití alkoholu. V dnešnej dobe ľudia potrebujú miesto, kde sa cítia dobre a kde sa môžu podeliť o pozitívne alebo negatívne myšlienky," hovorí majiteľ firmy Augene Kelly.Kelly's Pub je obľúbený nielen medzi miestnymi obyvateľmi, ale aj medzi turistami, ktorí hľadajú autentický zážitok. Miestne kapely pravidelne hrajú tradičnú írsku hudbu, vďaka čomu je krčma ideálnym miestom pre večery plné tanca a zábavy. Hostia môžu ochutnať nielen prvotriedne pivá ako Guinness či Smithwick's, ale aj miestne špeciality, vrátane slávnej írskej whisky Tullamore D.E.W., ktorá je miestnou pýchou a nápoj, ktorý preslávil mesto po celom svete. Kelly's je známy svojou neformálnou a známou atmosférou, vďaka ktorej sa návštevníci často vracajú. Či už hľadáte miesto na oddych po náročnom dni alebo chcete zažiť pravý írsky večer, Kelly's Pub je tou správnou voľbou.Digan's Pub je ďalším klenotom v Tullamore, ktorý má pevné miesto v srdciach miestnych obyvateľov. Tento tradičný írsky podnik je známy svojou priateľskou atmosférou a starostlivo udržiavaným interiérom, ktorý spája historické prvky s modernými detailmi. Digan's je obľúbený najmä vďaka dôrazu na kvalitu nápojov a vynikajúce služby. Je to miesto, kde si hostia môžu vychutnať široký výber pív a samozrejme miestnu whisky. Architektúra stropnej klenby a balkóna nad vstupom do reštaurácie pripomína kresťanský kostol. Digan's Pub si urobil meno aj v televíznej reklame. Je to miesto, kde sa zatúlala Isabelle, írsky vlkodav, v obľúbenom spote Tullamore D.E.W.Digan's Pub je známy svojimi hudobnými večermi, počas ktorých miestni umelci predvádzajú tradičné írske piesne, ako aj moderné skladby. Krčma ponúka ideálne prostredie pre každého, kto hľadá miesto na stretnutie s priateľmi, ale zároveň si užíva rušnú a veselú atmosféru. Jednou z hlavných atrakcií pubu je aj vonkajšie posedenie, ktoré je ideálnym miestom na oddych počas teplejších mesiacov. Či už navštívite Tullamore alebo tu žijete, Digan's Pub je jedným z miest, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.Brewery Tap je modernejší pub, ale zachováva si čaro tradičnej írskej pohostinnosti. Nachádza sa v srdci Tullamore a jeho názov odkazuje na bohatú históriu pivovarníctva v regióne. Interiér Brewery Tap kombinuje industriálny dizajn s tradičnými prvkami – drevené stoly, medené detaily a otvorený bar, ktoré vytvárajú hrejivé a štýlové prostredie. Pub je známy výnimočným výberom remeselných pív, ktoré pochádzajú z miestnych pivovarov aj z iných častí Írska.Brewery Tap sa často stáva miestom spoločenských podujatí, ako sú ochutnávky piva alebo živé hudobné vystúpenia. Okrem nápojov je pub obľúbený aj pre svoju kuchyňu, ktorá ponúka chutné jedlá od tradičných írskych jedál až po moderné špeciality. Personál je ochotný odporučiť najlepšie kombinácie nápojov a jedál. Brewery Tap je miesto, kde sa stretávajú milovníci piva, dobrého jedla a priateľskej atmosféry.The Old Warehouse je jeden z najoriginálnejších pubov v Tullamore, ktorý svojou atmosférou priťahuje široké spektrum návštevníkov. Ako už názov napovedá, tento pub sa nachádza v historickom sklade, ktorý sa premenil na útulný a štýlový priestor. Starobylé steny a industriálne prvky v interiéri vytvárajú jedinečnú atmosféru, ktorá je ideálna pre romantické večery aj stretnutia s priateľmi. Ako už názov napovedá, je to starý sklad, kde bol pôvodne uskladnený Tullamore D.E.W. predtým, ako boli sudy s nápojom naložené na lode a vďaka blízkosti umelého vodného kanála sa potom plavili do Dublinu, odkiaľ cestovali do všetkých kútov sveta.The Old Warehouse je známy širokým výberom whisky a skvele pripravených koktailov. K dispozícii je aj tradičné írske pivo a cidery. V pube sa často konajú večery so živou hudbou, počas ktorých si návštevníci môžu vychutnať tradičné írske piesne, ale aj moderné hity. Okrem nápojov pub ponúka aj vynikajúce menu, ktoré spája lokálne suroviny s modernou kuchyňou. Starý sklad je miesto, ktoré dokonale spája históriu, štýl a nezabudnuteľnú atmosféru a stojí za návštevu, ak sa ocitnete v meste Tullamore.