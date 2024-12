Útek pred políciou vo vysokej rýchlosti sa skončil tragicky, vodič náraz do betónového oplotenia neprežil

Vodič zraneniam na mieste podľahol

Tri právoplatné zákazy činnosti viesť motorové vozidlá

10.12.2024 (SITA.sk) - Hliadka bratislavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky v rámci výkonu služby v pondelok večer prenasledovala v mestskej časti Záhorská Bystrica unikajúci zn. Volkswagen Passat.V križovatke ulíc Tatranská, Kollárova, Rošického a Donská vodič vo vysokej rýchlosti neprispôsobil vedenie vozidla svojim zručnostiam, stavu a povahe vozovky a narazil do betónového oplotenia rodinného domu.V dôsledku nárazu utrpel vodič ťažké zranenia, ktorým na mieste aj napriek okamžite poskytnutej predlekárskej pomoci príslušníkmi PZ, ako aj snahe privolaných záchranárov, podľahol. Spolujazdec, 48-ročný muž, bol s ťažkými zraneniami prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.Vozidlo predtým hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky podľa hovorcu bratislavskej krajskej polície Michala Szeiffa zastavila na Bratislavskej ulici v mestskej časti Záhorská Bystrica. O mužovi na mieste vodiča policajti vedeli, že má uložené závažné opatrenie v doprave. Vodič pri kontrole predložil vodičský preukaz, na ktorom sa nezhodovala fotografia s jeho výzorom.Policajti ho podrobili vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom.„Vodič bol vyzvaný, aby vypol chod motora a vystúpil z vozidla do bezpečného priestoru, avšak na túto výzvu policajta vodič zareagoval tým, že prudko zrýchlil a z miesta začal unikať. Vo vysokej rýchlosti, cca 150 km/h unikal pre hliadkou, ktorá ho za využitia výstražného svetelného a zvukového znamenia opakovane vyzývala k zastaveniu,“ informoval Szeiff. Potom už nasledoval len náraz do betónového oplotenia, ktorý sa skončil tragicky.Policajti na mieste zistili, že vodičom bol 36-ročný muž, ktorý ma uložené tri právoplatné zákazy činnosti viesť motorové vozidlá (posledný do roku 2029) a rovnako mal zadržaný vodičský preukaz. Na mieste udalosti policajti zaistili aj plastové vrecúško s obsahom bielej kryštalickej látky a ďalšie plastové vrecko, v ktorom bola fľaška s tekutinou.Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV.